Sedmý ročník mezinárodní soutěže Little Star zná vítěze

Litoměřice - Za báječné atmosféry proběhlo v pátek 11. května v litoměřickém kulturním centru finále 7. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže mladých talentů.

Pěvecká soutěž Little Star 2017Foto: Deník/Karel Pech

Ti se do závěrečné části prosadili před dvěma týdny ze semifinálového klání. Pozvání do poroty tentokrát přijali Zorka Jandová, Tomáš Sehnal, Michal Kindl a Jana Balášová Trčková.

Na pomyslných stupíncích nejlepších nakonec stanuli: v kategorii A 10 až 12 let 1. Maximilián Warlop, 2. Karolína Anna Bokstefflová, 3. Jakub Dolejš, v kategorii B 13 až 15 let 1. Adéla Haviarová, 2. Jana Nováková, 3. Sabina Uxová a v kategorii C 1. Michaela Janáčová, 2. Aneta Tomášková, 3. Jiří Langr.

Akci pořadala Městská kulturní zařízení Litoměřice.

