Sběrný dvůr v Litoměřicích prodlužuje provozní dobu

Sjednotit otevírací dobu sběrného dvora v Nerudově ulici se rozhodlo vedení Litoměřic. Ve všední dny tak bude během letního období otevřeno od 6.30 do 18 hodin, v sobotu pak do 14.30 hodin. Nově bude mít sběrný dvůr i pevně danou polední pauzu, a to od 12 do 13 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Marek Nečina

Změny začnou platit s prvním červnovým dnem. V zimním období bude dvůr v provozu od 7 do 16 hodin, o víkendech a svátcích zůstane jako dosud zavřeno. Město také připravuje vybudování druhého sběrného místa, a to v bývalém areálu Technických služeb v ulici Na Kocandě. Otevřít by mělo na konci letošního roku. „V současné době je evidentní, že s ohledem na stále rostoucí množství komunálního odpadu nebude již brzy kapacita sběrného dvora v Nerudově ulici dostačující,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza. I nadále platí, že občané s trvalým pobytem na území města mohou do sběrného dvoru odevzdávat odpad zdarma. Platí se pouze za stavební suť, přičemž prvních 50 kilogramů je zdarma, každý další kilogram za jednu korunu.