Kolik se ušetří

Ceny samosběrů se pohybují v rozmezí 18 - 28 korun za kilo. Pokud se sbírají "padavčata" pod stromem na mošt, lze se domluvit i na nižší cenu. Ceny v obchodech ovocnářství se pohybují pod hranicí 30 Kč. Ušetřit se tak dá i několik desetikorun za kilo, neboť supermarkety nabízejí jablka v ceně až 60 Kč za kilo a cena hrušek se vyšplhala až k osmdesáti korunám. Navíc například internetový nákup v Tescu neuvádí zemi původu, ale jen frázi "dle aktuální nabídky".

Zatímco u váhy a za pokladnou stojí Alena Petrásková, její manžel Jiří přiznává, že letošní sklizeň je opravdu bohatá. „Běžně máme kolem 150 tun jablek, ale letos odhadujeme úrodu přes 200 tun. Kapacita našeho skladu je zhruba oněch 150 tun, takže přebytky bychom museli uskladnit externě, a to něco stojí. A při současných cenách energií by se skladování nemuselo vyplatit,“ vysvětluje sadař Petrásek, proč letos poprvé přistoupili k samosběru. Ten bude pokračovat do konce října.

V sadu je celkem šest odrůd jablek. Petráskovi rádi poradí, jak kterou skladovat a k čemu se hodí nejlépe. „Rubín a Jonagold jsou zimní odrůdy, dozrávají později a dají se dlouhodobě skladovat. Topaz je nakyslá odrůda. Kdo má rád kyselejší chuť, tak tahle je ideální,“ přibližuje Petrásková.

Podle ovocnářů musí do supermarketů dodávat velká firma, která je schopná zajistit celoroční prodej. „Pro řetězce nejsme partner, my máme své odběratele. Letos se seznamujeme se samosběrem a jsme rádi, že se to lidem líbí,“ říká Petrásek.

Lidé si plody pochvalují. „Beru ty, co vydrží déle, nechala jsem si poradit. Sama bych se v tom nevyznala,“ tvrdí Jarmila Viesová, která si ze sadu odváží 17 kilogramů odrůdy Jonagold. O několik desítek metrů dál sbírá Irena Kroupová. Z metráků jablek, které se nabízejí, ubere jen nepatrně. „Jen dvě bedýnky. Mám to na kompoty a do štrúdlů. Džemy ani marmelády nedělám,“ říká a hledá ty nejšťavnatější kousky. Část spadané úrody půjde do moštu a zbytek zůstane v sadu, kde se rozloží.

Kromě Ovocnářské farmy Petráskovi nabízí každou sobotu samosběr i firma Ovoce Čuda v sadu u Maškovic na Litoměřicku, kde rostou odrůdy Selena, Rubinola a Golden. Pro ty, kdo se ho nemohou účastnit, je ve všední den otevřený obchůdek přímo v centru Ploskovic. V rámci samosběru nabízí Jan Čuda ochutnávku domácího štrúdlu či vlastního moštu. „Ratolesti, které už nebude bavit plnit košíky a bedýnky, může zaujmout traktor a jiná zemědělská technika, kterou si budou moci náležitě osahat nebo se v ní dokonce i svézt,“ říká spolupracovnice ovocnářství Kamila Munčinská. Výhodu samosběru vidí sadaři v tom, že návštěvník vidí, kde přesně jablko vyrostlo a neputovalo přes půl planety.

Jonagold a Melrose

Zdroj: Deník/Topi PigulaZimní jablečná odrůda Jonagold vznikla v USA křížením červené odrůdy Jonathan se žlutou Golden Delicious. Sklízí se v pozdějším podzimu a při dobrém skladování vydrží do března. Odrůda Melrose je moderním kultivarem, který vyšlechtil Freeman S. Howlett na Ohio Agricultural Experiment Station v Ohiu ve Spojených státech. Odrůda je považována za oficiální jablko tohoto státu.