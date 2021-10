Díla si mohou zájemci prohlédnout celý měsíc, až do 31. října. Výstavu uvedla Jana Ryšánková, ředitelka Domova se zvláštním režimem. Po vernisáži, které se 1. října zúčastnili klienti a zaměstnanci Domova i široká veřejnost, společně s terapeutkou Antoanetou Hockovou představila Domov se zvláštním režimem a přiblížila probíhající výstavu s názvem Malujeme dál.

Ředitelka Domova se zvláštním režimem v Terezíně Jana RyšánkováZdroj: Deník / Karel PechMůžete nám představit Domov se zvláštním režimem a klienty, kteří využívají vašich služeb?

Domov se zvláštním režimem je pobytové zařízení Hlavního města Prahy, přestože sídlíme v Ústeckém kraji, v Terezíně. Našimi klienty jsou lidé s chronickým duševním onemocněním, převážně se schizofrenií, Alzheimerovou chorobou a dalšími typy stařeckých demencí. Máme 239 mobilních i imobilních klientů, kterým poskytujeme péči 24 hodin denně.

Všechny vystavené obrazy klienti vlastnoručně namalovali - jaké jiné činnosti jim Domov nabízí?

Máme celou řadu aktivizačních činností pro naše klienty. Jednak je to keramika, truhlářská dílna, šití a další věci, ale i ohledně sportu mají naši klienti vyžití. Máme zkušené terapeutky, které mají speciální kurzy na tyto dovednosti, takže pokud má některý z klientů zájem, může se něčím zabývat nebo se něco nového naučit. Na druhou stranu nikoho nenutíme, pokud klient nechce dělat nic a chce si jen tak žít a organizovat si svůj volný čas, tak může. Jsme otevřené zařízení, naši klienti mohou trávit svůj volný čas tak, jak si přejí.

Výstava je úžasná a vaši klienti jsou moc šikovní - je možné si některý z obrazů i zakoupit?

V letošním roce je výstava prozatím neprodejní, ale uvažujeme, že v příštím roce by mohla být prodejní. Nicméně pokud by někdo z návštěvníků výstavy projevil zájem o nějaký konkrétní obraz, může říci obsluze čajovny a my se domluvíme s klientem, který je autorem obrazu. Je potřeba domluvit si cenu obrazu s potenciálním zájemcem, a potom by to asi možné bylo. Zatím jsme o prodejích neuvažovali, protože někteří klienti si chtějí své obrazy nechat a vystavit si je u nás v Domově nebo je chtějí věnovat svým blízkým, ale individuálně se lze domluvit.

Jak dlouho bude výstava obrazů trvat a o kolikátou výstavu se jedná?

Tady v čajovně je to naše třetí výstava a bude otevřená pro veřejnost do konce října.

Chcete dodat něco na závěr?

Chtěly bychom říct, že jsme moc rády, že po tak dlouhém období, kdy byli klienti zavření jen v našem zařízení v té covidové době, můžeme uspořádat nějakou výstavu venku. Těch několik měsíců bylo pro naše klienty opravdu velmi náročných, protože nemáme žádný lesopark nebo areál okolo, takže museli být jen v atriu našeho zařízení. I proto jsme výstavu uspořádali hned, jak to bylo možné. Zakončení toho období výstavou je pro nás zaměstnance krásná zpětná vazba. To znají všichni, kdo pracují v sociální službě, protože díky této výstavě se k nám dostávají zpět ta láska a emoce, a to je naše motivace, abychom dál fungovali. Takže moc děkujeme Diakonii, že nám poskytla prostor a podpořila nás v tom.

Další informace najdete na facebookové stránce čajovny nebo stránkách Domova se zvláštním režimem.

Martina Vaňkátová