V safari chybějí turisti. Zato slonů je moc, ničí stromy, říká česká lovkyně

Cesty do Afriky turistům komplikuje koronavirus. Problém je ale spíš na hranicích. Řada rezervací byla i po velkou část uplynulého roku otevřena. „Spoustu lidí žilo v domnění, že jsou safari zavřená. Nejezdili, i když by tam měli až 50procentní slevy,“ potvrzuje Michaela Fialová. Česká lovkyně a blogerka nedávno letěla do jihoafrické Botswany s Kristofferem Clausenem, jedním z nejznámějších lovců ze Skandinávie.

Lovkyně Michaela Fialová navštívila v zimě safari v Botswaně. | Foto: Se svolením Michaely Fialové

Tři týdny strávili v rezervaci Vumbura Plains. Michaela si vyslechla, jak místní zasáhl kolaps mezinárodního tranzitu. Servis pro africká safari a související průmysl zaměstnává vyšší desítky procent domorodců, kteří žijí poblíž. Michaelu na to upozornil její řidič Willi. „Je to příjem, na kterém je závislá celá moje rodina,“ líčil Michaele muž, který ji zavezl i do delty řeky Okavango. Kontroverzní lovkyně Michaela Fialová: Zvířata v Africe ztratila cenu Přečíst článek › Když se obvyklý ruch turistů vytratil, do buše se začali vracet pytláci. Místní se potýkají i s následky přírodní katastrofy. „Záplavy slonů strhávají kůru ze stromů, které v ohromné míře odumírají. Trpí i živočichové, kteří jsou stromech závislí,“ vypráví lovkyně. Covid jí změnil plány Také jí udělal koronavirus čáru přes rozpočet. 5. dubna měla na měsíc odlétat do JAR za prací v záchranné stanici pro lvy. Ale v té době byla ČR pro jižní Afriku zavřená. Výpravu musela rodačka z Litoměřic odložit. Skoro celý rok byla doma, což je pro ni velký nezvyk. Myslivec Alexandr Vrága: S lukem ulovíte i slona. Ale bez utrpení Přečíst článek › Už 13 let bývá větší část roku v cizině. Teď se musela spokojit s českými lesy. „V březnu jsem si zastřelila divokého krocana,“ směje se Michaela, kterou lidé znají z pózování s trofejemi zeber a lvů. Videi z jejich lovu cílí na mezinárodní publikum speciálních televizních kanálů. Jako modelka spolupracuje i s výrobci outdoorového oblečení a zbraní. Také se svými sponzory se Michaela kvůli pandemii už dlouho neviděla. Poslední 2 ročníky nejznámějších loveckých veletrhů v Norimberku a Las Vegas se ze známých důvodů konat nemohly.