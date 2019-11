Některé oblíbené odrůdy jablek letos na trhu zákazník těžko najde, ten skromnější se spokojí s plody, které jsou v supermarketech označeny třeba jen podle barvy. To české pěstitele přímo uráží. „Poslední jablka jsme sklidili před dvěma týdny. Podobně jako kolegové v okolí je prodáváme ze dvora po celý týden. Nejvíce se nám urodily odrůdy Golden delicious a Jonagold, oblíbené Bohemie jsme sklidili jen desetinu průměrné úrody. Se zásobami vydrží nejspíš do konce ledna,“ uvedla ploskovická ovocnářka Jiřina Petrásková.

Podprůměrnou úrodu hlásí i Miloslav Jelínek z Těchobuzic. „Letos jsme sklizeň jablek ukončili o měsíc dřív než jindy. Úroda byla zhruba třetinová, 220 tunami jsme naplnili chladírenské boxy, 25 tun nestandardních plodů bylo prodáno na mošt. Se zásobami vydržíme do jara, ty loňské nám vydržely do července,“ vysvětlil Jelínek, který o víkendu zakládal nový sad. „Na devíti hektarech vysadíme višně, švestky a meruňky jako doplněk do produkce, jablka u nás hrají prim,“ dodal.

V pátek se sešli v Soběnicích pracovníci a brigádníci, kteří se podíleli na sezonních pracích v ovocnářství ZD Liběšice. Družstvo obhospodařuje 80 hektarů sadů, z toho je 66 hektarů s jabloněmi. „Letos není co slavit, ale tradici dočesné, kterou dlouhá léta uplatňoval můj předchůdce František Kratochvíl, budeme udržovat jako poděkování lidem za odvedenou práci. V letech s průměrnou úrodou sklízíme kolem 800 tun jablek, z letošní sklizně jsme uložili do klimatizovaných boxů jen asi 320 tun, což je nepatrně víc než třetina jejich kapacity. Už tato čísla napovídají, jak špatná byla úroda. Prodej bude kratší, ale zatím se u nás od pondělí do soboty dají koupit velmi pěkné plody, které při dobrém uskladnění v domácnosti vydrží do Nového roku,“ sdělil vedoucí ovocnářství Pavel Vácha.

K ovocnářům, kteří sklidili jablek relativně víc díky příznivějším klimatickým podmínkám a zavedení kapénkové závlahy, patří ZD Klapý. Poslední jablka ze sadů kolem Hazmburku očesalo družstvo minulý čtvrtek, a protože větší část této úrody byla nestandardní, produkce putuje ke zpracovatelům na mošt především do Německa a Rakouska. „Loňská jablka jsme prodávali ještě v červnu, ta letošní nám podle odhadů vydrží do konce ledna. Ve skladu s řízenou atmosférou a chlazením máme zhruba 600 tun jablek,“ řekl vedoucí ovocnářství Zdeněk Kroc.

Prodej v Klapém probíhá momentálně v pracovních dnech, družstvo zkoušelo i sobotní prodej, ale pro malý zájem ho dočasně zrušilo. Ovocnář věří, že si zákazníci najdou cestu k pěstitelům i o víkendech, ceny jablek v supermarketech jsou totiž už nyní výrazně vyšší. Většina členů Ovocnářské unie v severočeském regionu drží současné ceny jablek od 16 do 25 korun, je to o pár korun víc než loni.

Když je něčeho málo a rostou ceny, přichází na scénu zloději. Drobné krádeže sadaři neřeší, u těch rozsáhlejších volají policii. Na Litoměřicku byl na podzim řešen jeden případ. „Počátkem října přijali lovosičtí policisté oznámení o krádeži jablek ze sadu v katastru obce Velemín. Neznámý pachatel po překonání pletivového oplocení vnikl do sadu a odcizil ze stromů zhruba 60 kg jablek. Po pachateli krádeže policisté pátrají pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže,“ uvedla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.