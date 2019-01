Lovosice - Záměr těžit na Lovosicku štěrkopísek opět vyvolal silné emoce. Návrh na změnu územního plánu na posledním jednání lovosického zastupitelstva neprošel.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Kaňka ml.

Odbor životního prostředí s těžbou v katastru Prosmyky – Lukavec nesouhlasí. Zástupce těžební organizace Miroslav Mužík zde obvinil vedoucí odboru životního prostředí Danu Tschakertovou z toho, že jsou její názory cílené.

Podle Tschakertové připravovaná těžba předpokládá zábor nejkvalitnější zemědělské půdy zařazené do 1. třídy ochrany na přibližně 70 procentech plochy.

„Těžbou by došlo k nárůstu dopravy městem Lovosice, Ústí nad Labem a Děčín o zhruba sto nákladních souprav denně. Přineslo by to zvýšené emise, hlučnost a prašnost, otřesy,“ upozornila. V regionu je v současné době podle ní dostatečné množství těžeben, jejichž výrobní kapacita není z důvodu menšího odbytu plně využita a které jsou schopny pokrýt i podstatně vyšší poptávku písku. „Což je důvod, proč odbor životního prostředí se záborem zemědělské půdy nesouhlasí,“ řekla Dana Tschakertová.

„Nevystupuji za sebe, ale za odbor životního prostředí a to je výkon státní správy. Vyjadřujeme se k dění v našem správním obvodu, což je 32 obcí včetně Lovosic. Sám sebe uvedl v omyl,“ okomentovala Mužíkova slova Tschakertová.



Již ke konceptu změny číslo 5 územního plánu sídelního útvaru Lovosice, Lhotka nad Labem a Lukavec obdržel roku 2007 odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje nesouhlasná stanoviska k dokumentaci EIA, tedy posuzování vlivů na životní prostředí. Tento nesouhlas se opírá o oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, v níž se Lovosicko nachází.

Krajský odbor životního prostředí v loňském roce doporučil vrátit dokumentaci SEA, tedy strategické posuzování vlivů na životní prostředí, zpracovateli k přepracování. Důvodem byly rozpory, které se v dokumentaci objevily.

Rekultivace vytěžených ploch na vodní plochy je také v rozporu s vyjádřením Ministerstva dopravy ČR.



„Lokalita Lukavec – Prosmyky je součástí výhradního ložiska štěrkopísků Bohušovice nad Ohří. Jedná se o velmi kvalitní surovinu, kterou chceme nabízet betonárnám v této oblasti pro výrobu kvalitních betonových směsí pro náročné stavby, jako například mosty, dálnice a podobně,“ říká Miroslav Mužík, zástupce investora – těžební organizace František Jampílek. V současnosti podle něj probíhá souběžně několik procesů projednávání přípravy dobývání v této lokalitě, probíhá změna územního plánu a posuzování vlivů na životní prostředí.

„Výsledkem posuzování vlivů na životní prostředí je, že se z hlediska situování a zejména z hlediska dopravního jedná o nejvhodněji položenou lokalitu v předmětné oblasti, výjezd z budoucí pískovny je v bezprostřední blízkosti dálničního přivaděče na dálnici D8,“ poukazuje Mužík s tím, že předchozí souhlas ke stanovení dobývacích prostorů Lukavec a Keblice, jehož nositelem byla těžební organizace František Jampílek, v loňském roce vypršel a v současné době probíhá řízení o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Lukavec – Keblice.

„S nerostným bohatstvím bychom měli rozumně hospodařit a neupřednostňovat ho pro potřeby s ekonomickým podtextem a zájmem. Při současném zajištění dostatečného objemu těžby písku doporučujeme, aby bylo celé dotčené území zařazeno jako ložisko rezervní a případně otevřeno, až po dotěžení zásob písku stávajících,“ řekla Tschakertová.

- „Investor předpokládá vyprodukovat 600 tisíc tun štěrkopísku ročně. Těžbou by došlo k nárůstu dopravy městy Lovosice, Ústí nad Labem a Děčín o zhruba sto nákladních souprav denně. Znamenalo by to zvýšené emise, hlučnost, prašnost a otřesy. Připravovaná těžba předpokládá zábor nejkvalitnější zemědělské půdy zařazené podle metodiky Ministerstva životního prostředí ČR do 1. třídy ochrany na zhruba 70 % plochy. Rekultivace vytěžených ploch a vodní plochy je v rozporu s vyjádřením Ministerstva dopravy ČR,“ říká Dana Tschakertová.



- „Štěrkopísky v lokalitě Lukavec - Prosmyky jsou velmi kvalitní surovinou, nabízet ji chceme betonárnám v této oblasti pro výrobu kvalitních betonových směsí pro náročné stavby. V současné době probíhá souběžně několik procesů projednávání přípravy dobývání v této lokalitě, jež je v dané oblasti z dopravního hlediska nejvhodnější,“ uvedl Miroslav Mužík.