Litoměřice /FOTO/ – Brzy bude hotovo. Řeč je o rekonstrukci uzavřeného profilu Pokratického potoka. Hluk i prašnost, které kvůli tomu od loňského října musejí snášet lidé v okolí Severky, budou s koncem března minulostí. Obyvatelé litoměřického předměstí nyní můžou být na desítky let v klidu, že by se jim mohla propadnout zahrádka nebo panelák.

Investorem akce je Povodí Ohře (PO). Pod ně Pokratický potok spadá přesto, že se vlévá do Labe. Opravují se železobetonové klenby na úseku 150 metrů a cihelné a kamenné klenby v délce 115 metrů. „Konstrukce byly na pokraji životnosti, proto jsme je museli opravit, abychom opět dosáhli jejich dlouhodobé stability,“ řekl mluvčí PO Jan Svejkovský. Pokud by prý PO k opravě nepřistoupila, hrozily by škody na majetku a také ohrožení osob z toho důvodu, že nad zakrytým profilem jsou komunikace, chodníky a zahrady.