Mluvčí Severočeského rybářského svazu Jan Skalský předpokládá, že vysazovat se budou zejména kapři. Spolu s nimi další druhy ryb, které budou dostupné. „Bude jich mnohonásobně více oproti tomu, co jde běžně do tohoto úseku během celého roku,“ uvedl Skalský.

Rybáři vyšší násadou do revíru ve Štětí, takzvaně nad plán, reagují na událost z letošního ledna, kdy do dešťové kanalizace unikl z areálu hydroxid sodný a u výpusti do Labe způsobil znečištění vody a následný hromadný úhyn ryb. „Další vysazování bude pokračovat v průběhu letošního roku. Kromě kapra, který bude převažovat, to bude také bílá ryba, jako například plotice, a také dravci,“ přiblížil Skalský.

Hned krátce po události se Mondi s rybáři dohodlo na finančním odškodnění, kdy částka několikanásobně převýšila odhad škody v podobě stovek kilogramů mrtvých ryb. Peníze budou použity právě na zarybnění.

Spolupráce s papírnou a rybáři má být ale dlouhodobá. Bude spočívat nejen v posilování rybích společenstev v řece, ale i dalších oblastech, například environmentálním vzdělávání.

Podle Skalského má Severočeský rybářský svaz podobnou spolupráci navázanou také se společností ORLEN Unipetrol z Mostecka, kde v minulosti došlo k otravě ryb v řece Bílině.

Mluvčí Mondi Štětí Milena Hucanová přiblížila, že do sobotní akce se přihlásila asi stovka zaměstnanců, která přijde i se svými rodinnými příslušníky. „Pojali jsme to jako Enviroden, jaký jsme tradičně pořádali ještě před covidem. Program bude zaměřený nejen na vysazování ryb, ale také na úklid u řeky. Připravili jsme i osvětový kurz o vodě a tvoření pro děti,“ popsala Hucanová a potvrdila, že spolupráce s rybáři nebude jednorázová, ale bude pokračovat v budoucnu.

K otravě ryb v Labi ve Štětí došlo 15. ledna na místě výtoku z papírny. Právě tam v zimních měsících o několik stupňů teplejší vodu ryby využívají jako zimoviště. Na místě uhynulo odhadem asi 200 kilogramů velkých ryb a nespecifikované množství drobných, takzvaných bílých ryb.

Od počátku se případem kromě policie zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Policie už šetření ukončila. Původně záležitost vyšetřovala jako trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, nakonec ale bude posuzována jako přestupek. Potvrdila to mluvčí litoměřické police Pavla Kofrová.

„29. března rozhodl policejní orgán o předání věci k projednání přestupku na Českou inspekci životního prostředí,“ uvedla. Podle mluvčího inspekce Jiřího Ovečky by se pokuta mohla vyšplhat až na deset milionů korun. Vzhledem k přístupu společnosti Mondi ale bude částka pravděpodobně daleko nižší. „V současné době probíhá přestupkové řízení. Závěry by mohly být k dispozici už brzy,“ doplnil Ovečka.