Roudnice n. L. - Na Štědrý den přišli obyvatelé Roudnice ochutnat před Zámeckou restauraci vynikající rybí polévku a zároveň udělat dobrý skutek.

Do kasičky vkládali dobrovolný příspěvek, který roudnická Farní charita využije pro potřebné rodiny s dětmi. Letos byli návštěvníci obzvláště štědří a do sbírky přispěli částkou 23 703 korun, což je rekordní částka, kterou se podařilo za pět let konání akce vybrat.