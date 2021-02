„Chtěla by tam postavit dům pro seniory. Na obci nyní je, aby jí to umožnila změnou územního plánu,“ sdělil starosta s tím, že plán farní charity na přeměnu nevzhledné a prázdné lokality vítá a obec se pokusí změnu územního plánu provést co nejrychleji.

Zdroj: DeníkZáměr na vybudování komplexu pro seniory potvrdila ředitelka litoměřické Farní charity Karolína Wankovská. „Konkrétně se bude jednat o domov se zvláštním režimem pro seniory. Poskytoval by péči například i osobám s Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí,“ přiblížila ředitelka.

Kromě domova seniorů, který by sloužil hlavně pro lidi ze Žalhostic a okolí, návrh počítá také se stavbou střediska ambulantních služeb. To by fungovalo jako zázemí pro terénní pracovníky, kteří vyrážejí poskytovat pečovatelské služby do bydliště seniorů v rámci regionu. „Plánujeme také denní stacionář, kam by klienti mohli dojíždět. A protože se jedná se o poměrně velký areál, nebude tam kromě staveb chybět také park se zelení, lavičkami a vodními prvky,“ uvedla Wankovská.

Pozemek, kde nyní stojí pouze torzo bývalé továrny, chce litoměřická farní charita pořídit z dotace, o niž bude žádat na celý projekt. Na kolik vybudování komplexu vyjde, není zatím jasné. Čeká se na rozpočet, který připraví projektant.

Pokud půjde vše bez zádrhelů, mohla by budova domu pro seniory stát už v roce 2023. Stavebním pracím bude nejprve předcházet demolice stávajících zbytků budov. Dokončení celého nového komplexu odhaduje ředitelka za pět let. „Nyní je to odvislé od změny územního plánu obce. Dříve o dotaci požádat nemůžeme,“ poznamenala Wankovská.

Potřebu vybudování domu pro seniory odráží fakt, že podobná zařízení se potýkají s nedostatkem kapacity. Podíl na tom má stárnutí populace. Litoměřická farní charita už ve městě provozuje Domov na Dómském pahorku a Domov svaté Zdislavy. Poskytuje i služby v domácnostech pro seniory a zdravotně postižené.

„Žádosti o umístění převyšují možnosti našich kapacit. Stejně tak se zvyšuje potřeba terénní pečovatelské péče. I když jsme v uplynulé době zdvojnásobili počet terénních pracovníků, nestačíme vše pokrýt. A v brzké době se zájem o tyto služby ještě zvýší,“ upozornila ředitelka.

Zastáncem velkokapacitních domů pro seniory v podobě ústavů není. „V Žalhosticích máme v plánu spíše malý komunitní systém. Dům bude bezbariérový a nízkoenergetický. Počítáme s kapacitou 36 lůžek, abychom mohli zachovat domácí prostředí. Každý klient bude mít k dispozici vlastní pokoj s vybavením,“ doplnila Karolína Wankovská.

Továrna na zpracování ryb

vznikla v Žalhosticích už v roce 1848. Jednalo se o první takový podnik v českých zemích. Název Rybena se začal používat po druhé světové válce. Podnik pak po revoluci nesl jméno Tresko a následně Rybenor. Po povodních 2002 se Rybenor následně přesunul na opačný břeh řeky Labe do Mlékojed, brzy však zanikl zcela. Do opuštěného a chátrajícího žalhostického areálu pak lidé začali navážet různý odpad. Vznikla tam tak velká černá skládka.