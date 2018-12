Litoměřice - Mládežnickou základnu litoměřického fotbalu má posunout spolupráce s týmem i školou kanonýra.

Horst Siegl, jeden z nejlepších střelců v historii nejvyšší české fotbalové ligy, ve čtvrtek 13. prosince zavítal na radnici královského města Litoměřice. Místní Fotbalový klub Litoměřicko tam s jeho Sigi Teamem podepsal smlouvu o spolupráci. Sportovní funkcionáři a představitelé Litoměřic doufají, že i díky tomu vychovají někoho tak zdatného, jako byla napřesrok 50letá fotbalová legenda.

„Budeme se věnovat hlavně mládeži a organizovat kempy pro malé fotbalisty,“ představil hlavní body spolupráce slavnostně stvrzené podpisy předseda FK Litoměřicko Radek Bania. „S kolegy budeme služeb Sigi Teamu využívat a doufám, že to naší mládeži prospěje,“ doplnil Jan Poráč, jeden z trenérů klubu.

V něm je nyní kolem 200 dětí. Podle Poráče zájem o sport klesá, i když ne dramaticky. „Je to o přístupu rodičů a dnešní době počítačů a tabletů. Spousta dětí se věnuje spíš jim než sportu,“ míní trenér.

Sieglovo jméno je podle něj zvučné a mohlo by nalákat spoustu nových zájemců o kopanou a motivovat ty už"zaháčkované". Součástí spolupráce by měly být i semináře pro trenéry a letní exhibiční zápas Sigi Teamu. „Máme velké osobnosti, myslím, že by to bylo k vašemu prospěchu, když máte takové krásné výročí,“ prohodil Siegl k radním s odkazem na chystané oslavy 800 let města.

Oslavy sta let fotbalu

Zápas by se měl odehrát při dětském fotbalovém dni plánovaném jako vyvrcholení oslav sto let fotbalu ve městě v nadcházejícím roce.

Na exhibiční utkání se Sigi Teamem nastupují vedle Horsta Siegla například Ladislav Vízek, Tomáš Řepka, judista Lukáš Krpálek či herec a zpěvák Sagvan Tofi.

Spolupráci klubu se Sigi Teamem radnice uvítala. Její mluvčí připomněla, že FK Litoměřicko patří mezi nejvýznamnější kluby města. „Také díky tomu se těší jeho podpoře. I z toho důvodu, že významným způsobem podporuje mládežníky a děti,“ připomněla Eva Břeňová.

První místostarosta Karel Krejza potvrdil, že do sportu v Litoměřicích tečou desítky milionů korun. Přímo na podporu jednotlivých oddílů je to každoročně přes 14 milionů. „Fotbalistům jsme pomohli i tím, že jsme koupili stadion, který byl v soukromých rukou,“ dodal Krejza.