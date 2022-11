Těsně před šestou hodinou odpolední promluvil nový starosta města Radek Löwy a místostarosta města Jiří Adámek společně s ředitelkou MKZ Michaelou Mokrou. Popřáli přítomným krásný advent.

FOTO: Na adventním věnci plane první svíce. Věřící se sešli v Litoměřicích

Portál history.com udává, že historie použití neopadavých stromků se datuje hluboko do minulosti, do starověkého Egypta a Říma, tedy do předkřesťanské historie. Chvojku zdobili i staří Slované a křesťanství ji jen včlenilo a dodalo současnou vánoční legendu o dárcích, které přinesli králové při příležitosti Ježíšova narození.

Později se symbolika dostala do Německa 16. století. První vánoční stromek v moderním slova smyslu se objevil v Praze až v roce 1812 v domácnosti ředitele Stavovského divadla Johanna Carla Liebicha.