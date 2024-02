Ve vzdálenějších plánech úřadu je také rozšíření hřbitova směrem na Žalhostice. Za západní zdí u trati je nyní rozlehlé neutěšené místo s masovými hroby z války. Město by tu chtělo rozptylovou loučku. Tu někdy používají pozůstalí podle přání nebožtíka k obřadu rozptýlení a poslednímu rozloučení. Něco takového dosud na litoměřickém hřbitově chybělo.

Doteď práce na ploše zhruba sto krát třicet metrů čtverečních zahrnovaly vytyčování zdi a kopané sondy či kácení menší zeleně a stromů. „Je to už jediná možná lokalita, kam se hřbitov může posunout,“ upozornil investiční technik Ladislav Pošík. Expanze přitom už byla nutná. „Stávající stav byl léta neměnný. A toto je ve městě jediný hřbitov, který slouží částečně i pro okolní obce,“ připomněl místostarosta Petr Panaš (Naše Litoměřice).

Součástí prací je i přeložka plynovodu podél zdi. Město plánuje v nové části hřbitova i místní obslužné cestičky. Chce sem také vybudovat nájezd z Žernosecké ulice a postavit menší parkoviště pro účastníky pohřbu. A pak v příštích letech i novou obřadní síň, větší než je ta současná. „Měla by to být moderní víceúčelová kostka. Měla by mít zařízení, kde by se dal vedle malé rozlučkové síně udělat celý velký rozlučkový sál,“ nastínil Pošík.

Dřív byl hřbitov s touto plochou spojen mostkem. Podle správkyně hřbitova Evy Štorkánové by právě tady byla rozptylová loučka na místě. „Odpovídalo by to tomu způsobu pohřbívání rozptylem. Je to anonymní, projdete se někde, kde máte jen stromy a trávu,“ nastínila správkyně, čím rozptylová loučka láká k obřadům a potom i návštěvám. „Vyřešilo by to i část města, kterou úplně nevíme, jak využít, a nevypadá hezky,“ dodal Panaš.

V lokalitě zamýšlené rozptylové loučky jsou civilní i vojenské hromadné hroby z druhé světové války. V hrobech je i sněť a exhumace a sanace prostoru, aby se tam dalo pohřbívat do země, by byly nákladné a nebezpečné.

Klasických hrobových míst s uložením do země je ale stále dostatek. Dochází jen kapacita pro kolumbária a urnové pomníky. Právě tu má ale vyřešit nyní probíhající rozšíření hřbitova opačným směrem do města.

