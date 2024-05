V Hněvicích na Litoměřicku probíhá stavba šesti nových obřích nádrží na skladování pohonných hmot. Rozšíření areálu Čepra přinese České republice významné zvýšení těchto zásob.

Areál ČEPRO v Hněvicích na Litoměřicku, v němž se skladuje benzin a nafta, se rozšiřuje o šest nových nádrží s kapacitou po deseti milionech litrů. | Foto: se svolením Petra Duška/OLMER ad

Areál Čepra v Hněvicích na Litoměřicku se rozšiřuje. Stavbaři Metrostavu DIZ tam nyní kompletují první dvě z celkem šesti nových nádrží na skladování strategických zásob pohonných hmot. Každá bude mít kapacitu deset milionů litrů.

Pracovníci skládají nádrže z obřích plechů o délce 10 metrů, výšce až 2,5 metru a tloušťce až 11 milimetrů. Každý svár prochází několikanásobnou kontrolou těsnosti. Zásobníky budou mít po dokončení výšku 18 a průměr 34 metrů. „Díky této investici se zvýší kapacita strategických zásob pohonných hmot terminálu Čepro ve Hněvicích asi o dvacet procent. Stavba začala vloni v září a měla by být dokončena na začátku roku 2027,“ uvedl Radim Mana, mluvčí Skupiny Metrostav.

Celý projekt má stát zhruba 900 milionů korun.

Nové silo v čížkovické cementárně je monumentální. Měří 65 metrů

Základové desky zásobníků musí být schopné unést 10 500 tun, což odpovídá hmotnosti více než 260 plně naložených kamionů. Zvědavost vzbuzuje jejich neobvyklý trychtýřovitý tvar. Ten umožní snadné vyčerpání skladovaného produktu.

„U původně navržených štěrkových pilot by hrozilo, že naplněná nádrž se zatlačí do země o několik centimetrů a na finální konsolidaci budeme čekat několik měsíců, což by neúměrně promluvilo i do celkového harmonogramu stavby. Proto jsme zvolili způsob založení na železobetonových pilotách, který umožní rychlé dotvarování základu, a to jen v řádu milimetrů. Pro představu: Pod každou základovou deskou je pilot devadesát a každá z nich má délku 12 metrů a průměr 60 centimetrů,“ prozradil Daniel Riedl, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ, s jakými výzvami se museli vyrovnat při začátku stavby.

Perony hotovy, hurá na budovu. Opravy na nádraží v Lovosicích pochválil ministr

Klíčovou roli při ochraně proti korozi nejcitlivější části, kovového dna, sehrávají sluneční paprsky. „Na základovou desku stavbaři umisťují asfaltové pásy a do nich se působením slunečního záření zataví ocelové dno. Práce přitom klade mimořádný důraz na přesnost, protože i po umístění izolace musí být plocha rovná s tolerancí do jednoho centimetru,“ upozornil mluvčí Metrostavu Radim Mana.

Každý z šesti budovaných dvouplášťových zásobníků se skládá ze samotné nádrže a vnější ochranné jímky, která by zabránila úniku pohonných hmot při hypotetickém prasknutí stěny nádrže. Ze stejných důvodů je dno nádrže navržené jako dvojité. Mezi oběma dny je přitom zhruba milimetrový prostor s podtlakem a čidly, která by signalizovala velínu jakékoliv problémy s těsností.

Jindy by vás upekla, teď kvůli údržbě stojí. Podívejte se do pece cementárny

Areál společnosti Čepro v Hněvicích u Štětí je přímo propojen s oběma českými rafinériemi - v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Jde o klíčový zdroj palivové infrastruktury z pohledu energetické bezpečnosti státu.

Čepro je státním distributorem paliv. Jde o akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je od roku 2006 Ministerstvo financí České republiky.

Mohlo by vás zajímat: Středohoř už dohlíží na krásné České středohoří. Jeho sochu odhalili v Hlinné