Schváleno. Rozhodující většina zastupitelů Ústeckého kraje v pondělí 9. prosince zvedla ruku pro rozpočet na příští rok. V dokumentu jsou příjmy 19,978 miliardy a výdaje 20,843 miliardy korun. Schodek tak činí kolem 865 milionů. Pokrýt ho mají úvěry a peníze, které kraj uspořil v předchozích letech. Nejvíc financí půjde do školství, sociálních služeb a dopravy.

Na 93 procent krajského rozpočtu tvoří obligatorní, tedy povinné výdaje. Narostly o 4 procenta. Jejich zvyšování je trendem posledních let hlavně v důsledku nárůstu platů. Přes polovinu výdajů pohltí školství. Tady je ale kraj výrazně krytý státními prostředky. Hejtmanství chce dál pumpovat peníze do zajištění dopravní obslužnosti v regionu. „Nejvýznamnější plánovanou investiční akcí jsou nová komunikace u Chomutova za 250 milionů a Střední škola stavební a strojní Teplice ve výši 235 milionů,“ přiblížil náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Platy rostou a s nimi i výdaje

Opoziční zastupitel Petr Urbánek (ANO) se pozastavil nad tím, že před necelým půlrokem krajští zastupitelé schvalovali daleko nižší rozpočtový výhled. „Došlo k nárůstu běžných výdajů o 1,8 miliardy,“ upozornil Urbánek. Podle Kliky za tím nadále stojí zejména nárůst mezd. „Nebyli jsme v tu chvíli schopni přesně říct, o kolik narostou platy. Týká se to hlavně příspěvkových organizací, kterých máme 133. Největší podíl je v rámci školství,“ vysvětlil Klika. Zmínil například růst platů v sociálních službách v posledním roce o 20 procent.

I v příštím roce se nejspíš do problémů dostanou sociální služby. Kraj na jejich další očekávané podfinancování myslí a počítá s finanční rezervou. „Budeme dělat všechno pro to, aby pobytová zařízení měla finanční prostředky,“ ujistil Klika. Letos na to kraj vyčlenil rezervu kolem 40 milionů. Na příští rok si chce nechat na tuto rezervu přebytky z hospodaření. „Úspory je jedna věc,“ poznamenal hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). „Ale budeme stále hlavně přes asociaci krajů tlačit na to, aby i z ministerstva přišly další peníze na sociální služby,“ dodal hejtman.

Nemalou součástí výdajů jsou i ty na krajský aparát. Opozičního zastupitele Jiřího Kulhánka (ODS) proto zajímalo, jak se na hejtmanství vypořádávají s auditem na zaměstnance úřadu. „Audit, který nás stál kolem 2 milionů, reflektoval, že by se měl významně restrukturalizovat počet zaměstnanců a přeorganizovat úřad,“ připomněl Kulhánek. „Pracovní skupina k auditu se schází a ještě do konce prosince bude,“ reagoval Klika. „Pak už by měly být některé závěry. Mělo by se to pravděpodobně promítnout do chodu úřadu v příštím roce,“ řekl Klika. Podle něj zůstává otázkou, která opatření hejtmanství nakonec přijme.

Kraji by mohlo příští rok ulevit také přesoutěžení drahých právních služeb v oblasti dopravy. „Snažíme se dopátrat systému, jak vysoutěžit nové právníky,“ potvrdil radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). Výdaje, které v pondělí schválili krajští zastupitelé, jsou více než o dvě miliardy vyšší oproti roku 2019, schodek byl letos kolem půl miliardy. Nejvíc peněz šlo i letos do školství, na zajištění vlakové i autobusové dopravy včetně nákupu nových autobusů, ale také na rozvoj kardiovaskulárního centra Krajské zdravotní.