Město Litoměřice bude v příštím roce hospodařit s příjmy přibližně ve výši 540 milionů, předpokládané výdaje jsou 513 milionů korun. Rozpočet města navržený o zhruba 27 milionů jako přebytkový, počítá v příštím roce s několikamilionovým výpadkem příjmů způsobeným pandemií koronaviru. Některé plánované projekty proto radnice raději odložila. Provozní výdaje museli o deset procent snížit vedoucí jednotlivých odborů i ředitelé příspěvkových organizací.

Podle místostarosty Karla Krejzy (ODS) se město musí v příštím roce uskromnit, i když je rozpočet přebytkový. „Víme, že nás pravděpodobně ještě čeká další zásah do rozpočtu, a to poté, co se ze Senátu do Sněmovny vrátí daňový balíček, který může mít na rozpočty měst, obcí i krajů poměrně závažné dopady. Nicméně se dá říct, že i kdyby ten dopad byl maximální, tak právě díky přebytku by byl rozpočet vyrovnaný,“ řekl s tím že pozitivní zprávou je příslib premiéra o kompenzaci výpadku příjmů.

Rozpočet podpořili na čtvrtečním zasedání všichni zastupitelé. Marek Kocánek (ANO) kvitoval nastavená úsporná opatření. Loni přitom frakce zastupitelů za ANO rozpočet nepodpořila, důvodem byl i nyní už zrušený projekt energeticky soběstačných bytů PAVE, na který si město chtělo brát 90milionový úvěr.

„Důležité bude sledovat následující vývoj ekonomiky. Uvidíme, jaký efekt bude mít zrušení superhrubé mzdy. Klíčové bude, jak se lidem navýšení projeví ve mzdách a zda v době krize peníze ušetří nebo je utratí, což se městu zprostředkovaně vrátí přes rozpočtové určení daní,“ uvedl Kocánek.

Úsporný rozpočet bude mít však dopad na počet chystaných investic. V plánu na příští rok tak zůstaly jen ty rozjeté, vázané smlouvou nebo dotací a ty, které jsou nezbytné.

V zásobníku projektů má město připravené některé investice, které by v příštím roce chtělo zrealizovat. „Uvidíme na jaře, až budeme znát skutečné dopady a skutečný vývoj daňového výběru či další okolnosti, které to mohou pozitivně ovlivnit,“ sdělil Krejza.

Mezi projekty, které by město v příštím roce rádo realizovalo, patří například zahájení stavby nové ulice Bójská, která by se měla stát páteřní komunikací Miřejovické stráně. Pokračovat chce i v projektových přípravách oprav budovy bývalého pivovaru pro podnikatelské využití pro dotační program Restart.

Chce také aktualizovat dokumentaci na rekonstrukci budovy bývalého vojenského velitelství v ulici 5. Května, kam chce nastěhovat základní uměleckou školu. „Dobrou zprávou je, že ministerstvo obrany má ve svém rozpočtu prostředky na opravu své budovy v areálu Jiříkových kasáren tak, aby nám mohla armáda předat i první patro budovy vojenského velitelství a tím umožnit mnohem jednodušší nalezení dotační podpory," dodal místostarosta Krejza.