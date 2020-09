Hned několik nových kroužků pro omladinu představil ve čtvrtek 3. září Dům dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích.

Novinkou pro předškoláky od pěti let je sportovní kroužek Hejbálek nebo Just dance od 6 let. Děti od 8 let se budou moci zabývat horolezectvím nebo chůzí po slack line. Dále pokračují kroužky breakdance, Hobby horses, výtvarné tvorby, rozšíření se dočká kroužek florbalu. „Bohužel nejsme schopni zajistit kroužek Jezdectví, Fotograf a Youtubeři, nebude pravděpodobně ani kroužek pro včelaře,“ uvedla ředitelka DDM Zuzana Bendová.