O tom, jak budou nejen oslavy sklizně vinné révy letos probíhat, hovoří v rozhovoru ředitelka Městských kulturních zařízení Michaela Mokrá.

První nejbližší akcí bude tradiční Zahrada Čech. Veletrh patří mezi největší v republice. Na co se návštěvníci mohou těšit? Budou i nějaké novinky?

Je důležité podotknout, že nebyl moc manipulativní prostor vymýšlet a vytvářet nějaké novinky, protože jsme ještě v polovičce června nevěděli, zda se bude vůbec veletrh konat. Standardně se tato významná akce chystá již od začátku roku. Přesto jsme pro návštěvníky připravili zajímavou expozici na téma Galerie, a to ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích.

Můžete přiblížit, jak bude spolupráce s galerií vypadat?

Přetvoříme vybrané obrazy do světa ovoce, zeleniny a květin a někdy dokonce v 3D efektu. Zároveň bude mít návštěvník možnost vidět tato díla v reálu právě v galerii. Další novinkou jsou někteří prodejci a vystavovatelé. Protože covidová doba velmi zamíchala kartami a někteří prodejci a vystavovatelé se věnují již jiné činnosti, museli jsme začít řešit alternativu, která by návštěvníkům vykompenzovala ztrátu oblíbeného sortimentu či dokonce rozšířila nabídku Zahrady Čech. Co se týče již tradičních prvků Zahrady Čech, tak nebude chybět kulturní a doprovodný program, pro návštěvníky kyvadlová doprava či možnost koupit si i v průběhu akce vstupenky on-line tak, aby nikdo nemusel stát frontu.

Zahrada Čech potrvá letos jen pět dní. Proč?Zahrada Čech byla tradičně nejdelší výstavou v České republice. Ostatní výstavy stejného charakteru trvají třeba jen šest dní nebo čtyři dny. A covidová doba nám umožnila přistoupit k takto zásadnímu rozhodnutí, protože se na organizaci takto náročné akce musíme koukat také s ekonomického hlediska.

Jen pár dní po skončení Zahrady Čech budou Litoměřice patřit svátku vína. Novinkou vinobraní je rozšíření na více scén v centru města. Kolik jich celkem bude a co vinobraní návštěvníkům nabídne?

Ano, vzápětí, v sobotu, proběhne jednodenní vinobraní, které jsme v letošním roce postavili na jiném modelu, než bylo dříve zvykem. Vinobraní vždy patřilo mezi nejvýznamnější akce Litoměřic a probíhalo za velké kumulace lidí. Tento model s několika scénami by měl zabránit většímu hromadění lidí na jednom místě a zároveň dát možnost návštěvníkovi poznat také jiné kouty Litoměřic než Mírové náměstí. Program, který jsme na jednotlivé scény sestavili je velmi žánrově široký a my doufáme, že si v něm každý své favoritní místo nebo bude právě korzovat z jednoho místa na druhé. Mezi úplnou novinku patří prostor nádvoří kina Máj, které se do programu aktivně zapojilo s nabídkou filmů s vinařskou tématikou, řízenými degustacemi a venkovním hudebním programem. V parku Václava Havla zase TV Očko postaví svoji stage a přiveze velmi zajímavé hosty. Kompletní program včetně časů najdou čtenáři na našich webových stránkách nebo na facebooku.

Těmito akcemi kulturní podzim v Litoměřicích jistě nekončí. Co dalšího Městská kulturní zařízení chystají?Na podzim je toho připraveno opravdu hodně. Kulturní a konferenční centrum bude hostit několik koncertů, konferencí, společenských akcí, beneficí a vernisáží. Taktéž divadlo Karla Hynka Máchy nabídne v podzimní sezóně několik přeložených představení, které se nemohly odehrát v plánovaných termínech, program doplní i koncertní část a chybět nebude ani tradiční benefice ochotnických souborů. Úplnou novinkou v divadle je nově otevřená kavárna, která bude vždy před představením otevřena pro návštěvníky s dostatečným předstihem. Kino Máj pak láká na zajímavé filmové či pohádkové novinky, kdy si návštěvníci mohou zpříjemnit čas před i po představení v Kinokavárně. A podzim na Zahradě Čech bude patřit pejskům a externím organizátorům.

Za pár měsíců tu máme Advent. Mohou se i letos lidé těšit na Vánoční trhy na Mírovém náměstí?

Ano, závěr roku, hlavně ten předvánoční čas, bude patřit rozsvícení vánočního stromu a navazujícím vánočním trhům. Záměrně chceme tyto dvě akce spojit v jednu, abychom omezili prostor mezi termínem zahájení oslav adventních svátků a vánoční trhy, které probíhaly vždy až po několika týdnech. Bude to pro nás zkušební model, který ukáže, zda Litoměřice ocení tuto podobu a užijí si s námi ducha Vánoc.