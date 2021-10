Probíhají v Račicích nyní nějaké investice?

V současné době dokončujeme infrastrukturu pro takzvanou „třetí ulici“. Jedná se o lokalitu poblíž veslařského kanálu, kde má vyrůst 45 nových rodinných domů. Nejspíš už tento měsíc by mohla být stavba předaná a pravděpodobně by už v nejbližších dnech mělo dojít ke kolaudaci sítí. Stavebníci tak budou konečně moci na své pozemky a začít stavět.

To byly obecní pozemky?

Ano, jednalo se o obecní pozemky, které byly prodané s tím, že za utržené peníze obec nechá udělat sítě a komunikace.

Jsou už všechny prodané?

Postupně se prodaly už všechny. Ještě dnes nám ale na úřad několikrát týdně volají zájemci, s tím, zda ještě nemáme nějaké stavební parcely volné. Bohužel jim nemůže vyhovět.

Máte v Račicích ještě nějaká místa, kde by mohly do budoucna další parcely vzniknout?

Už ne, ani v územním plánu žádné lokality nejsou. Několik jednotlivých parcel ale mají soukromníci.

Co další investice?

Díky dotaci od krajského úřadu jsme dokončili opravu a odvodnění ulice směrem na Záluží. Úspěšní jsme byli také v žádosti o dotaci na opravu chodníků směrem od sportcentra do obce. Tam rekonstrukci zahájíme začátkem příštího roku. Chtěli jsme také opravit a odvodnit celou ulici „za humny“, ale v tomto případě jsme dotaci zatím nezískali. Čekáme, až bude zase v budoucnu vypsána další výzva. Ze svého rozpočtu si to nemůžeme dovolit financovat sami.

Unikátem je v Račicích obecní výtopna na biomasu. To každá obec nemá. Jak velkou část obce teplem zásobuje?

V podstatě celou obec. Je tu jen pár domů, které nejsou napojené a zůstaly na svém domovním zdroji. Kompletně napojeny budou také domy v nové třetí ulici. Ti, kteří nyní v obci staví individuálně na pozemcích od soukromníků, mají většinou elektrické vytápění nebo tepelná čerpadla.

Jak to obyvatele vyjde cenově, když jsou napojení na obecní zdroj tepla?

Myslím, že hodně dobře. Do loňského roku jsme měli nastavenou cenu 280 korun bez DPH za jeden gigajoule, což bylo opravdu málo. Loni končily staré smlouvy, které jsme museli předělat podle pravidel Energetického regulačního úřadu, jak ukládá zákon. Nová cena je nyní schválená zastupitelstvem na 400 korun za jeden gigajoule. I tak je myslím stále hodně přijatelná.

Jaký materiál se konkrétně ve výtopně spaluje?

Jedná se o dřevěnou štěpku. Nyní ji odebíráme od místního dodavatele, který nám ji rovnou i přiveze. O obsluhu a chod kotelny se starají obecní zaměstnanci. Pro naše obyvatele je to určitý komfort, odpadly jim starosti se sháněním uhlí nebo dřeva a práce při uskladnění. Hlavně starší lidé si to chválí. Navíc se nám tu výrazně zlepšilo ovzduší, dříve se v zimě v obci nedalo pomalu ani dýchat, když všichni zatopili.

Obec je po technické dobře vybavená. Je tu centrální zdroj tepla, vodovod i kanalizace. Plánujete ještě nějaké větší projekty?

Připravujeme projekt na zkapacitnění kanalizace. V případě, že by sloužila jen obyvatelům obce, stačila by i pro chystanou novou výstavbu rodinných domů. Na kanalizaci je ale kromě jedné větší firmy, která tu sídlí, napojené také sportcentrum u veslařského kanálu. V sezóně, kdy se tu konají velké sportovní události a přijedou sem nárazově dva až tři tisíce lidí, není čistička stavěná na ekvivalent 600 lidí, schopná fungovat správně. Je to složitější záležitost, kterou v současné době řešíme.

Fungují v Račicích nějaké spolky?

Jsou tu aktivní fotbalisté a máme tu také Račický spolek lidových tradic. Jeho zástupci nyní oslovili obec, zda bychom společně neuspořádali halloweenskou párty pro děti. Konat se bude v sobotu 30. října v sále kulturního domu. Na děti čeká dlabání dýní, soutěže a průvod obcí. Spolek zajistil i stylovou výzdobu u obecního úřadu a na autobusové zastávce. A už teď vymýšlí jak zorganizovat akci na Mikuláše.

Před nedávnem byl v Račicích otevřený i nový úsek Labské stezky. Cyklisté tak už nemusí projíždět skrz celou obec, ale jen její část.

Dříve se jezdilo od veslařského kanálu středem obce, nyní se cyklisté přes křižovatku na hlavní silnici dostanou rovnou k Labi na stezku. Problémy ale často nastávají právě na křižovatce, kde je stezka na vozovce vyznačena symboly cyklistů. Lidé už si několikrát stěžovali, že na hlavní silnici museli prudce brzdit, protože jim do cesty vjel z vedlejší komunikace cyklista bez toho, aby jim dal přednost. Už jsme to řešili i s policií. Myslíme si, že by ty symboly na silnici vůbec neměly být, cyklisté se pak domnívají, že mají přednost.