Před necelými dvěma lety jste v Podsedicích a v Chrášťanech dokončili dost nákladnou kanalizaci. Jaké investice plánujete nyní?

Kromě opravy ulice u trati v Podsedicích, kde bude položen nový asfaltový povrch, plánujeme také obnovu komunikace vedoucí podél hasičské nádrže až bytovkám. Na tuto akci momentálně zpracováváme projektovou dokumentaci, kde se náklady na realizaci předpokládají 10 až 11 milionů korun, což projekt řadí mezi ty větší.

Zdroj: DeníkNa návsi, kousek od hasičské nádrže stojí i nový dřevěný altán, a v blízkém okolí je vidět řada nově vysázených stromů. Budete tento prostor ještě nějak upravovat?

Ano, v polovině září se tu zrovna konala pouť, takže jsme s úpravami prostoru ještě počkali, než zahájíme finální úpravy. Samotný altán je starý asi dva měsíce nicméně ve čtvrtek (23. září, pozn. redakce) budeme na zastupitelstvu řešit petici některých našich občanů, kteří požadují přestěhovat altán jinam.

Proč?

Přirozeně se v něm začaly scházet místní děti. I když do desáté večerní odejdou a uklízí si po sobě odpadky, některým lidem vadí, že jsou hlučné. Ale to, co je na malé vesnici přeci krásné, je, že se ty děti všechny spolu baví dohromady.

Obec Podsedice

Počet obyvatel: 664

Místní části: Chrášťany, Děkovka, Pnětluky a Obřice

V Podsedicích funguje malotřídní základní škola a mateřská školka.

Dvakrát do týdne tu ordinuje praktický lékař, je tu místní knihovna i obchod se smíšeným zbožím. Obcí prochází železniční trať Švesková dráha, na které v současné době jezdí pravidelné vlaky z Litoměřic do Mostu. Aktivní je tu také fotbalový klub či myslivci.

Máte plán, kam altán případně přemístit, aby to vyhovovalo všem?

Není kam. To místo, kde je, využíváme pro různé kulturní akce, takže se tam hodí a děti se stejně na té návsi schází.

Zdroj: DeníkJaké další projekty v Podsedicích nebo místních částech chystáte?

V Pnětlukách bude ČEZ ukládat kabely nízkého napětí do země, takže na to chceme navázat novým veřejným osvětlením. Dále bysme chtěli opravit vodní nádrž v Chrášťanech a revitalizovat rybník za základní školou v Podsedicích. Ten jsme se už pokusili vypustit, ale letos je tolik spodní vody, že se jí tam nemůžeme zbavit a s revitalizací začít.

Jak budete postupovat?

Nejspíš budeme muset požádat o pomoc odborníky z odboru životního prostředí nebo Povodí Ohře, aby nám něco poradili. I když jsme přítok převedli do sousedního Podsedického potoka, stejně se do rybníka ta spodní voda pořád tlačí.

Řešíte na úřadě i nějaké další problémy?V místní části Obřice, kde trvale žije asi 15 obyvatel, chce soukromý investor stavět centrum pro lidi s Alzheimerem. Ke stávající nemovitosti, která dřív sloužila jako rodinný dům, chce ještě přistavět novou modernější část s výtahem. V této lokalitě ale takové zařízení není vhodné a ani místní si ho nepřejí. Už jen samotný přístup po místní komunikaci není stavěný pro těžkou stavební techniku nehledě na následný zvýšený pohyb aut, která zařízení budou obsluhovat, například zásobování a podobně. Obtížná by tam byla i likvidace odpadních vod, protože v Obřicích kanalizace není.

V Podsedicích funguje základní a mateřská škola. Stačí kapacitně pro potřeby obce a okolí?

Školku máme permanentně plnou. Tam se málokdy stane, že bysme kapacitu, která je 20 dětí, neobsadili. A ve škole nám nyní do naplnění kapacity chybí jeden pod stanovené minimum, takže máme výjimku. Školu, která je malotřídní pro žáky 1. až 5. třídy i školku navštěvují děti z Podsedic a blízkého okolí.

Chystáte ve školní budově nějaké investice?

V tuto chvíli zatím ne. Před dvěma lety jsme udělali novou střechu. Prostory mateřské školy, kde byl původně byt, se kompletně rekonstruovaly, když se do nich školka před zhruba deseti lety stěhovala z jiného objektu. Do budoucna ale chceme na budově školy vyměnit některá okna.

Řada obcí v regionu zažívá v posledních letech stavební boom. Jak jsou na tom v tomto ohledu Podsedice?V uplynulých letech tu vyrostlo několik nových domů na soukromých pozemcích. Nyní soukromý investor připravuje parcely na místě bývalého prasečáku. Volné obecní parcely ale v tuto chvíli nemáme. Nicméně v minulosti jsme v územním plánu měli vytyčenou lokalitu, kde mohlo vzniknout třicet až čtyřicet domů, kvůli zachování půdního fondu nám ale tento rozvoj nebyl umožněn.

Zmínila jste pouť, chystáte ještě letos nějaké kulturní akce?

Pokud nám to epidemická situace dovolí, tak bychom rádi uspořádali tradiční rozsvícení vánočního stromu. To doplňuje také malý jarmark, který si připravuje škola s dětmi. K tomu mýváme i živou hudbu, svařák a klobásky.

Přes Podsedice vede i takzvaná Švestková dráha. Tu společnost AŽD před lety koupila a nyní na ní Ústecký kraj objednává pravidelné spoje. Jak jste s vlakovou dopravou spokojení?

Spolupráce se společností AŽD funguje dobře a místní vlakové spojení hojně využívají. Děti, které cestují do škol, ve vlacích oceňují hlavně wifi připojení.

Těžba českého granátu

U Podsedic probíhá průmyslová povrchová těžba českého granátu od padesátých let. Získané rudé kamínky se následně používají pro šperkařské účely v družstvu Granát v Turnově. V oblasti Podsedic i nedalekých Třebívlic byly v minulosti nalezeny i další vzácné minerály, například rubín či olivín. V letech 1869 a 1927 byly v okolí nalezeny dokonce i malé diamanty.