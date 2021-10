Zdroj: DeníkU základní školy září novotou víceúčelové hřiště. Kdy jste ho dokončili?

Projekt na jeho stavbu se připravoval řadu let. Dlouhou dobu tam byl neutěšený a nevhodně upravený prostor. Několik roků po sobě obec žádala o dotace, až se nakonec podařilo získat pět milionů korun od ministerstva pro místní rozvoj. Hřiště dohromady vyšlo na zhruba 12 milionů korun, takže nám dotace nepokryla tu větší část, ale investice do vzdělání a sportu dětí je pro nás důležitá. Oficiálně je hřiště otevřené od začátku školního roku, ve zkušebním provozu však fungovalo už o prázdninách. Primárně je určené pro potřeby školy, děti tam ale čas mohou trávit také odpoledne a přístupné je i pro sportovní spolky v obci.

Kromě základní máte v obci i mateřskou školu. Chystáte v nich ještě nějaké investice?

Škola je jako černá díra (smích). Tam by se dalo investovat neustále. Před několika lety se školní budova zateplila a dostala novou fasádu. Zvenčí je tedy opravená, ale uvnitř je pořád co dělat. Loni jsme tam například asi za tři miliony zrekonstruovali veškeré sociální zařízení. Do budoucna bysme rádi vybudovali bezbariérový přístup, zrekonstruovali topení nebo chodby. V mateřské škole byla před lety navýšená kapacita na 43 dětí. A jak školka, tak i škola s přibližně třemi sty žáky, jsou nyní obsazené. Dojíždějí sem i děti z okolních obcí, například z Břízy, Mnetěše, ale i Ledčic nebo Roudnice nad Labem.

Stihli jste v obci letos i nějaké další projekty?

Jednou z větších akcí, kterou jsme uskutečnili, bylo odkanalizování objektu s holobyty mimo obec. V devíti bytech tam žije asi padesát stálých romských obyvatel. Předtím jsme septiky museli vyvážet, což nás stálo nemalé prostředky. Ty se v době, kdy jsme nemohli odpadní vody odvážet na naši čističku, ještě kvůli nákladům na dopravu zvyšovaly. Proto jsme rádi, že se nám tento dům podařil odkanalizovat. Jednalo se o asi o pět set metrů kanalizace s napojením na tu stávající a vyšlo nás to na čtyři miliony korun.

V novém je také obecní úřad…

Jeho rekonstrukci jsme dokončili loni na jaře. Kromě úřadu tu sídlí také pošta a místní knihovna. Budova si opravy už zasloužila, protože byla poplatná době, kdy vznikala, tedy padesátým až šedesátým létům a mezitím se do ní neinvestovalo. Zároveň jsme rádi, že tu povedlo zachovat poštu. Předloni jsme dostali informaci, že klasická pošta v obci skončí. Horko těžko jsme se tím smiřovali, tak jsme tu zřídili poštu Partner. Přeci jen tu žije 1 100 obyvatel a nevypadá to, že bychom se jako obec vylidňovali, spíš se budeme ještě rozrůstat. Rozvojové plochy tu máme a poté co tu vyrostla asi dvacítka nových domů a dva bytové domy, vzniká v další lokalitě dalších dvacet parcel.

Jedná se o obecní parcely?

Bohužel nedisponujeme obecními parcelami, ty jsou v soukromých rukou. Snažíme se jako obec vyhovět, ale nejsem úplným zastáncem toho, aby tu vznikl satelit. Je mi příjemnější, když se tu postaví dva tři domy za rok a obyvatelé se zapojí do společenského života. Samozřejmě nezabráníme tomu, že se k nám budou lidé stěhovat. Ale ideál je, když tu mají trvalé bydliště a snaží se obec využít i jinak, než že tu jen přespí a ráno zase odjedou do práce.

Jsou ve Straškově-Vodochodech nějaké spolky?

Ano, jsou tu myslivci, Sokol a dobrovolní hasiči. Ti fungují pouze jako jednotka a nemají v současné době tu sportovní část, která by se účastnila soutěží. Ale je zásahuschopná a zajišťujeme tyto služby i pro okolní obce, například pro Louckou, Břízu nebo Račiněves. Když se někde něco děje, jsou naši chlapi schopní skočit do auta a vyjet. Nedávno zrovna zasahovali u požáru stohu v sousedním Vražkově.

Viděla jsem, že v obci je koupaliště. Je o sezóně v provozu?

Už několik let ne. Uzavřelo se přibližně před 13 lety, ale areál občas využíváme na kulturní a společenské akce, nebo ho pronajímáme k soukromým akcím. Je tam krásné prostředí, bohužel starý betonový bazén už dostál svému, je popraskaný a rozjet tam jen základní provoz, tak se i s podmínkami hygieny dostaneme do nesmyslných čísel.

Koupaliště kdysi bývalo takovým přirozeným centrem setkávání. My nyní připravujeme územní studii, přičemž bychom chtěli areál částečně zrekonstruovat a upravit. V plánu je otevřít tam nějaké kulturně společensko sportovní centrum, ale už ne s klasickým betonovým bazénem. Protéká tu potok Čepel, tak bychom chtěli jít cestou biotopu a koupacích jezírek.

Co dalšího obec v dalších letech čeká?

V blízké budoucnosti chceme vyřešit problém se sokolovnou ve středu obce. Ta nyní patří sokolům, ale je ve špatném stavu. Do střechy zatéká, je tam nevyhovující sociální zařízení i vytápění. Dům je zralý na kompletní rekonstrukci, kterou si asi spolek nemůže dovolit. Chtěli bychom ji proto odkoupit nebo vyměnit za fotbalové hřiště, které sokol využívá. Nutné bude té budově najít také smysluplné využití. V letošním roce jsme od zemědělského družstva ještě koupili bývalý obchod. Nyní je v něm masna, kterou chceme zachovat a rozšířit ho ještě o další služby pro místní obyvatele.

Chystáte i nějaké menší projekty?

Ještě letos chceme v obci instalovat kamerový systém, přičemž kamery by byly umístěny na všech výjezdech z obce, tedy na Prahu, Ústí nad Labem, Břízu a Velvary. Občas tu dochází k drobným krádežím či vykrádání domů, tak se to tím snažíme podchytit. Neberu to jako nějakou represi, ale když se něco stane, budeme schopni poskytnout policii údaje a dopátrat se pachatele. Vlastní obecní policii nemáme a najímáme si obecní stráž. Ta tu ale nemůže být 24 hodin denně.

Ve středních Čechách, se kterými Straškov sousedí, budou rušeny některé vlakové spoje. Jeden z nich se týká i trati ze Zlonic právě do Straškova. Jak se to místních dotkne?

Dotazuje se mě na to spousta lidí, zda se tyto vlaky opravdu zruší. O dopravě ale rozhodují kraje a nám to bylo oznámeno jako fakt. Mně osobně se to nelíbí a jsem pro zachování železniční dopravy. Stěžejní je ale pro naši obec přímé vlakové spojení s Roudnicí nad Labem, které lidé využívají, včetně dětí, které tam dojíždějí do škol. To zůstane zachované.