Jednou z viditelných investic, která ve městě nyní probíhá, je rekonstrukce autobusového nádraží. Co všechno zahrne?

Naše autobusové nádraží pochází ze sedmdesátých let, kdy vznikl poměrně ambiciózní projekt, který už tehdy působil nadčasově a měl řešit mnoho věcí. Kromě samotné autobusové dopravy také parkování. Projekt ale nikdy nebyl dotažen do konce. Skončilo to u toho, že máme železnou konstrukci s nástupišti a nesjednocený povrch parkoviště. Se začátkem rekonstrukce letos na jaře jsme proto museli nejprve řešit sanace spodních vrstev. Nicméně po revitalizaci bude nádraží bezbariérové a nabídne elektronické tabule s příjezdy a odjezdy autobusů, které budou propojeny s portálem Dopravy Ústeckého kraje. Cestující tak nebudou muset hledat spoje ve vylepených papírových jízdních řádech.

Zdroj: DeníkZůstane zachováno i sousední parkoviště?

Samozřejmě. Počítáme s tím, že nabídne zhruba osmdesát parkovacích míst. Původně jsme chtěli stání jen pro vozy se spalovacími motory. S ohledem na rychlý rozvoj elektromobility jsme se rozhodli vytvořit tu také místa s nabíjecími panely právě pro elektrovozy. Do budoucna jich tam má postupně vyrůst šestnáct. Předpokládáme, že budou sloužit nejen návštěvníkům města, ale i rezidentům.

Kdy bude rekonstrukce dokončena?

Smlouva o díla hovoří o tom, že práce včetně veškeré administrativy budou hotové do konce letošního roku. Práce jdou zatím podle harmonogramu, ale kvůli epidemii koronaviru není zcela vyloučené, že se mohou pozdržet.

V Libochovicích se také hovoří o revitalizaci náměstí. V jakém stadiu jsou tyto plány?

Revitalizace náměstí nad námi visí jak Damoklův meč. Je to záležitost, která se mezi zastupiteli i veřejností diskutuje dlouhá léta. Já osobně si myslím, že při jeho revitalizaci nebude moc prostoru pro chybu. A to z jednoho prostého důvodu. Jednak náměstí musí být reprezentativní prvek celého města a zároveň musí svou podobou navazovat na sousední zámek. Tak, jak slouží nyní, kdy je vysloveně jen jakousi dopravní tepnou, není podle mého názoru vhodné. Přál bych si, aby se stalo místem setkávání lidí, s pěší zónou, odpočinkovou částí a vodními prvky. Na posledním zasedání jsme hovořili o možnosti přípravy architektonické soutěže na jeho možnou budoucí podobu. K té by se poté měli možnost vyjádřit i naši občané. Troufnu si však říci, že samotná realizace bude v optimistické variantě na budoucím vedení města.

Zdroj: DeníkMáte v plánu nějaké projekty, které mají vzniknout v kratším horizontu let?

V současné době necháváme zpracovávat projekty na revitalizaci sídliště v ulici Revoluční a vybudování chodníků v místní části Dubany. Jak v posledních letech roste hustota dopravy a počet aut, promítá se to také v těchto lokalitách. Lidé parkují, kde to jde, což v některých případech komplikuje případnou práci složek Integrovaného záchranného systému nebo také samotné bezpečnosti provozu na komunikacích. Projekty počítají s vybudování většího počtu parkovacích míst, tak aby dávali smysl, vybudování bezpečných chodníků a zároveň chceme redukovat nevzhledné betonové plochy a nahradit je zelení, opět tam kde to půjde a kde to bude dávat smysl. V neposlední řadě chceme jít na sídlišti Revoluční cestou polozapuštěných nebo zapuštěných kontejnerů na odpad, které jednak šetří místo, ale jsou i vzhlednější. Pro město to bude poměrně značná investice, proto bychom chtěli na oba projekty získat dotaci.

V nedávné době se mezi místní částí Dubany a Libochovicemi konal pochod, který měl upozornit na potřebu vybudování cyklostezky. V jaké fázi se její výstavba nachází?

Cyklostezka je rovněž poměrně dlouhou dobu řešené téma. Historické spojení mezi Libochovicemi a Dubany bylo vždy po silnici a po polních cestách. Asfaltová silnice je nyní komunikace 1. třídy, takže o bezpečném pohybu pěších či cyklistů tam nemůže být řeč. Už v minulosti se objevovaly nápady, kde by ji bylo možné naplánovat, ale žádný z nich se z různých důvodů nepodařilo uskutečnit. Nyní jsme nalezli řešení s tím, že stezka by mohla vést od libochovické základní školy podél silnice až do Duban. Bohužel se nám zatím nepodařilo dohodnout se na odkupu pozemků se všemi majiteli.

Takže z cyklostezky sejde?

Přál bych si, především s ohledem na bezpečnost dětí, které silnici často využívají při cestách do školy nebo ze školy, aby se to podařilo. Během srpna chci ještě se všemi majiteli pozemků mluvit a potřebu cyklostezky jim znova vysvětlit. Nechci nikoho soudit proto, že nehodlá část svého pozemku prodat, ale je to záležitost, která mě trápí, a snažím se najít nějaký kompromis.

Jak to vypadá v Libochovicích s kulturními akcemi? Na webu město v červenci oznámilo, že se ruší tradiční srpnová pouť. Jaké jsou důvody?

Kultura v Libochovicích dostala zásadní ránu v podobě vládních opatření spojených s koronavirem. Některé akce se neustále přesouvají, u jiných už to pořadatelé vzdali. Co se týká Svatovavřinecké pouti, měla se konat v polovině srpna. Zastupitelé většinou hlasů radě města doporučili schválit její zrušení. Důvodem jsou obavy z šíření koronaviru.

Jak to přijali místní? Přeci jen je libochovická pouť velmi oblíbená a hojně navštěvovaná.

Za to, že jsme ji zrušili, jsme dostali a ještě dostáváme od veřejnosti hodně „za uši“. Doufám ale, že lidé pochopí, že máme zodpovědnosti nejen za majetek ale také za zdraví každého občana. Byla to pro nás ale Sofiina volba, protože některé poutě, podobě velké jako je ta naše, se letos konají. Jsem původním vzděláním zdravotník, takže věc koronaviru nechci brát vůbec na lehkou váhu. Z charakteru té akce, kdy stánkový prodej probíhá na náměstí a vznikne tam špalír stovek lidí, kteří se na sebe tlačí, není její konání z epidemického hlediska úplně bezpečné. Zároveň si neumím představit, jak bychom zajistili rozestupy a omezili počet lidí v městském parku, kde bývají umístěné pouťové atrakce. Město by to stálo nemalé peníze.

Počítáte alespoň s nějakou komornější náhradou?

Rádi bychom uspořádali bohatší loučení s létem na konci prázdnin. Nicméně volný termín po zrušené pouti se rozhodla využít parta místních nadšenců, kteří na fotbalovém hřišti chystají akci s názvem Jáma fest. Město na něj přispělo částkou 50 tisíc korun. Jak už název napovídá, bude se program točit především okolo hudby. Kromě koncertů si však malí i dospělí návštěvníci mohou užít řadu sportovních soutěží. Chybět nemají ani drobné pouťové atrakce, tvořivá dílna a cyklistické závody.

Jak jsou na tom Libochovice s volnými stavebními pozemky, po kterých je v posledních letech velká poptávka? Máte zájemcům co nabídnout?

Libochovice byly dlouhá léta takovým zvláštním místem, kde sice v územním plánu plochy pro výstavbu byly, ale nikdy se do toho „neřízlo“. Do konce letošního roku by měl být hotový projekt i s vymezením potřebné zeleně, který vytyčí dvanáct až čtrnáct nových stavebních parcel. Ty následně chceme lidem nabídnout. Jejich cena bude odvislá od nákladů, které město zaplatí za zasíťování.

V jaké lokalitě se pozemky budou nacházet?

Výstavba má navázat na prostor za dětským hřištěm u lokality zvané Dvouletky. Ulice s novými domy by se měla jmenovat Koptova. A to podle slavného libochovického rodáka Josefa Kopty, který byl legionářem, významným spisovatelem a v Libochovicích se významně zasloužil o zdejší ochotnické divadlo a vůbec o vše co souviselo s kulturou. Josef Kopta je zároveň dědečkem známého herce a moderátora Václava Kopty.

U bydlení ještě zůstaneme. Mají Libochovice k dispozici i městské byty?

Co se týče poptávky, tak je na tom město z hlediska nabídky volných bytů špatně. Je nulová. Jakmile se nějaký byt uvolní, obsadí ho obratem jiný nájemník. Souvisí to také s tím, že město jako jedno z mála až nyní postupně přechází k pravidelnému navyšování nájmů. Ještě dnes jsou v Libochovicích byty, kde lidé platí nízké částky za metr čtvereční, což je hodně velká dobročinnost. Trpí tím ale městský rozpočet jelikož z nízkých nájmů nelze plnohodnotně generovat finance pro fond oprav městských bytů. Kvůli navýšení nájmů jsme se setkali s velmi negativními postoji, ale většina lidí to pochopila. Každopádně se bytů v našem majetku nechceme zbavovat a do budoucna chceme, například ze stávajících nevyužitých prostor nové byty vytvořit.