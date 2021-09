Zdroj: DeníkCo je v Doksanech nového?

Od letošního roku máme v prostoru za mateřskou školou nové multifunkční hřiště. Zatím je otevřené ve zkušebním režimu. Lze na něm hrát například tenis, florbal, volejbal, malou kopanou nebo streetball. Veřejnost ho už samozřejmě využívá a stejně tak i děti ze školky. Jeho realizace stála přibližně 2,5 milionu korun, ale podstatnou část jsme získali z dotace.

A co další hotové nebo připravované projekty?

Před nedávnem jsme také s pomocí dotace vysázeli v centru obce novou zeleň. V další fázi chceme osázet i plochu za novou rodinnou výstavbou, tak aby se oddělila od stávajícího pole. Prvním krokem bude zřejmě už letos na podzim nejprve vysázení lipové aleje, poté bude následovat další zeleň. Delší dobu připravujeme stavbu chodníku, který by vedl z obce k hřbitovu. Především starší lidé tam podél rušné silnice chodí pěšky, což není příliš bezpečné. Jsme nyní ve fázi projektové dokumentace a připravujeme rozpočet. Jedná se ale o poměrně velkou a pro nás finančně náročnou stavbu, takže na ní musíme sehnat peníze.

Zmínil jste novou lokalitu s rodinnými domy. Bude výstavba ještě pokračovat?

V tuto chvíli ne. V rámci územního plánu sice ještě nějakou rezervu máme, ale na novou výstavbu to není v současné době připravené.

Kolik nových domů ve zmíněné lokalitě vyrostlo?

Přibližně 35. Obec tehdy pozemky prodala jako celek, s tím, že si je investor zasíťoval a následně prodal.

Zdroj: DeníkStřed obce protíná silnice druhé třídy a nejde si nevšimnout, že provoz je tu opravdu frekventovaný. Přináší to Doksanům nějaké problémy?

Obyvatelé si na hustý provoz dost stěžují a někde praskají i domy. Kamionů nám tu jezdí opravdu hodně a ne všichni řidiči dodržují předpisy. Spolupracujeme s policií, která tu pravidelně měří rychlost nebo s celníky, kteří tu zase nákladní vozy váží, zda nejsou přetížené. Bojujeme s tím jako všude, kde mají takovou dvojkovou silnici. Bohužel systém je nastavený tak, že kamiony často využívají právě dvojkové silnice, aby nemuseli platit mýtné.

Dominantou Doksan je rozsáhlý komplex zámku s klášterem. Část zámku, která je v rukou státu, je ale v poměrně špatném stavu. Co na to říkáte?

Poté co prostory zámku opustil Národní památkový ústav, přešel pod Úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových, který by to mohl prodat nebo pronajmout. Zatím se ale k nějaké strategii nevyjádřil. Jako obec však nemůžeme uvažovat o tom, že bychom ho případně koupili a opravili. I samotná následná údržba by byla nad naše finanční možnosti.

V Doksanech je pěkná a opravená mateřská škola. Stačí vám kapacitně a chystáte tam nějaké ještě nějaké investice?

Kapacita je pravidelně naplněná na sto procent. Přednost tam mají děti z Doksan a pokud zbývají volná místa, tak nabízíme i okolních obcí. Prostory jsou nově zrekonstruované, ale čekají nás ještě nové rozvody elektřiny a topení. Ty plánujeme na příští rok.

Chystáte v nejbližší době nějaké kulturní akce?

Covid jako všude i u nás kulturu zastavil. Nekonaly se akce pro děti, rozsvícení vánočního stromu a podobně. Už pravidelně společně s farností v kryptě kostela Narození Panny Marie pořádáme vánoční koncert. Letos jsme ho naplánovali na 27. Listopadu u příležitosti rozsvícení vánočního stromu.