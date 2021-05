Také samotné historické jádro s dominantou kostela svatého Václava je od počátku devadesátých let vyhlášeno městkou památkovou zónou. Stojí tu také jedna ze čtyř synagog, které se na Litoměřicku dochovaly. Město se zhruba 2,2 tisíci obyvateli však nežije pouze svou bohatou historií, ale postupnými kroky ať už v oblasti rozvoje, zlepšování podmínek životního prostředí, školství, sportu či vybavenosti směřuje dál. Nedávné nebo teprve plánované investice a projekty na další rozvoj v rozhovoru přibližuje dlouholetý starosta Budyně nad Ohří Petr Medáček.

Starosta Budyně nad Ohří Petr MedáčekZdroj: archiv DeníkuV uplynulé době se v Budyni podařilo dokončit několik projektů. Jaký patří mezi největší?

Z mého pohledu to byla loňská výstavba vnitřní tělocvičny. Byl to jeden z nejdéle plánovaných a největších projektů, jehož náklady byly zhruba 30 milionů korun. Kvůli čerpání dotačního titulu ve výši 20 milionů od ministerstva školství jsme stavbu museli zrealizovat během šesti měsíců, abychom stihli termín do konce roku. Byla to poměrně napínavá záležitost, ale i přes několik mezních situací, dvěma kontrolními dny týdně a díky každodenní kooperaci s dodavatelem se to podařilo. Kvůli epidemii koronaviru v ní však bohužel nikdo zatím cvičit nemůže.

Tělocvična se nachází v těsné blízkosti školy. Je určená jen pro potřeby školy?

Nejedná se jen o školní tělocvičnu. Je hrazená z projektu určeného pro zapojení veřejnosti do pohybu. Primárně je tedy postavená pro veřejnost s tím, že ji jak základní, tak i mateřská škola může samozřejmě využívat. Doufáme, že ji využijí také naše sportovní oddíly a další lidé.

Petr Medáček

63 let. Původně vědecký pracovník Akademie věd ČR

– Ústavu pro elektrotechniku. Komunální politice se věnuje od roku 1989, kdy organizoval v Budyni Občanské fórum. V zastupitelstvu města působí od roku 1990, nejdříve jako radní, místostarosta a od roku 1998 jako starosta. V současné době je také zastupitelem Ústeckého kraje, při kterém zastává funkci místopředsedy pro životní prostředí.

Co všechno nové sportovní zařízení nabízí?

Jedná se o multifunkční tělocvičnu. Dají se tam provozovat všechny sálové sporty od házené, přes basketbal, volejbal, sálový fotbal nebo tenis. Jsou tam také tři dvorce na badminton. Počítáme také s tím, že ji dovybavíme podle toho, jaké aktivity, například gymnastika nebo atletika, tam budou směřovat.

Novotou září také budova, kde sídlí zdravotní středisko a mateřská škola.

Je to další projekt, který se nám nově povedl. Práce na rekonstrukci začaly už loni a nyní jsme kolaudovali. Budova, kde má mateřská školka i zdravotní středisko oddělené vchody, je nově zateplená a došlo také k výměně tepelného zdroje.

O jaký tepelný zdroj jde?

Jedná se o plynem poháněné tepelné čerpadlo. Osobně mám radost, že se nám tyto změny v městských objektech daří aplikovat. Je to velmi energeticky zajímavá záležitost jak z pohledu ochrany životního prostředí, tak i z hlediska úspor. Už delší dobu je takto vytápěná i budova základní školy, kde se ukázalo, že úspory jsou po zateplení a výměně tepelného zdroje 60 procent. Přitom už před výměnou byla ve škole plynová kotelna. Stejný způsob vytápění spojený se zateplením střechy a fasády a výměny oken čeká ještě letos i druhou budovu mateřské školy.

Mají tento zdroj tepla i jiné městské budovy?

Bytové domy, které zároveň zateplujeme, vytápíme většinou kondenzačními plynovými kotli. V bytové sféře se nám tepelná čerpadla nasadit nepodařilo. Nyní nám nezateplený zůstal poslední bytový dům v Pražské ulici, který ale nyní projektově připravujeme. Přestože se výše nájmu po zateplení zvýší, náklady na vytápění se proti tomu zase sníží. Neříkám, že se to vynuluje, ale navýšení je maximálně v jednotkách procent v celém součtu za všechny služby.

Kolik máte v Budyni městských bytů?

Máme celkem 150 městských bytů. Myslím, že ve srovnání s okolními městy je to na dvoutisícovou Budyni poměrně velké množství. V minulosti řada obcí a měst své byty z větší části prodala a nyní se zase rozjíždí státní politika, která má za cíl městské či obecní byty opět stavět. Po éře snahy zbavit se těchto bytů, to příliš nechápu.

Máte všechny městské byty obsazené?

V současné době tu máme asi 50 až 70 lidí, kteří o městský byt žádají. A není divu, nájmy se pohybují hluboko pod částkami za běžné komerční bydlení. I přesto že v bytech zdaleka nežijí jen potřební, kteří podporu v podobě nízkého nájmu potřebují, nechceme z toho dělat byznys a nájmy zvyšovat. Na počátku 21. století město postavilo také dva domy s byty se sociální péčí. Ty jsou určeny nejen pro seniory, ale i pro handicapované či invalidy.

Zdroj: DeníkChystáte v nejbližší době výstavbu dalších bytů?

V naší místní části Nížebohy stavíme nyní šest sociálních bytů. Vznikají v objektu bývalé a dlouhá léta nevyužívané školy. Dispozice bytů je už prakticky hotová a do konce roku 2021 budeme stavbu kolaudovat.

Pro koho konkrétně budou byty určené?

V tomto případě jde o řízenou sociální podporu bydlení. Předpokládáme, že tam budou bydlet většinově lidé z Budyně, kteří jsou na tom sociálně špatně a potřebují pomoci. Bude se jednat o malometrážní byty s veškerým standardem, kde jediná nestandardní věc bude jejich rozměr. O budoucích nájemnících můžeme mluvit i jako o lidech, kteří v současné době nemají kde bydlet nebo žijí v domě s exekucí či v domě už v exekuci prodaném. Jedná se o obyvatele, kteří nemají kam jít a ani příjem na to, aby si zařídili vlastní bydlení.

Kolik takových lidí ve městě a ve všech šesti spádových obcích máte?

Řádově se jedná o jednotky, maximálně do deseti lidí. Kapacitně tedy potřeby pokryjeme. Zároveň bude v novém bytovém domě i správcovský byt, kde nájemník bude dohlížet na dodržování pořádku v domě.

Máte v Budyni také rozvojové lokality, kde je například území pro stavbu rodinných domů?

Už v minulosti jsme město rozšířili o velký prostor, kde vyrostly samostatné rodinné domy, řadová zástavba, zmíněné domy s pečovatelskou službou i startovací byty. Územní plán navíc počítá s dalším rozvojem pro výstavbu individuálního bydlení a také s průmyslovou zónou.

Máte představu o tom, co by v té průmyslové zóně mohlo vzniknout?

Vyčleněné území čítá třicet hektarů. V tuto chvíli je obchodníkem scelováno a vykupováno. V dobrém slova smyslu spekulativně, protože developer přichází a chce pozemek vyčištěný od vlastnických problémů a vztahů. Avšak na tom, co v případné průmyslové zóně vznikne, si hodně zakládáme. Určitě to nebude těžký nebo chemický průmysl. Nepřejeme si také, aby se jednalo o čistě logistický nebo obchodní řetězec, který by tu jen překládal zboží a zatížil místní komunikace. Cílíme na to, aby lokalita nebyla zatížená hlukem ani ekologicky. Nabízí se tedy středně těžký nebo lehký průmysl, například z oboru farmacie.

Měli jste už na průmyslové pozemky nějaké zájemce?

Zájem je, ale zatím jsme hodně vybíraví a s nikým jsme si neřekli ano, protože představy nebyly takové, jaké máme my. Co mě však mrzí a co nevyšlo, byla nabídka Akademie věd, která tu chtěla mít vývojové centrum svých laboratoří. V té době však pozemky nebyly vykoupené, takže se projekt nerealizoval. Do regionu by to přitom přivedlo celou řadu kvalifikovaných lidí, kteří jsou ochotní zapojit se do společenského i kulturního života.

Se startem nového podniku by zřejmě souvisel i rozvoj zmíněné lokality pro rodinné domy.

Ano, boom individuálního bydlení se otevře, jakmile tu bude ta průmyslová zóna. Dá se říci, že máme připravené pozice, stojíme a čekáme na výstřel. Plocha pro výstavbu čítá asi dvacet hektarů. Z toho vlastní asi dva hektary město. Vzniknout by tu mohla škála různého bydlení od rodinných domů, přes řadovky až po bytový dům. Tak aby na místě nevznikla stejnorodá společnost, která může vytvářet jakési pseudorezidenční VIP zóny.

Vodní hrad v historickém centru města láká nejen turisty, ale je také dějištěm řady tradičních kulturních akcí. Loni se většina z nich konat kvůli epidemii koronaviru nemohla. Jak to vidíte letos?

Pro letošní rok jsme definitivně zrušili Budyňského krokodýla, který se obvykle koná v květnu. Jedná se o přehlídku dětských uměleckých sborů ze základních nebo základních uměleckých škol. Důvodem pro zrušení nebyla jen nejistota s vývojem epidemické situace, ale také skutečnost, že soubory kvůli distanční výuce nemají nacvičeno. Ve hře je stále akce Od koruny do pohádky, což je festival pro děti u příležitosti začátku letních prázdnin. Stejně tak připravujeme oblíbené festivaly Budyňský poutník a Keltský kruh. Účastníky a vystupující máme z velké části nasmlouvané jako v loňském roce, kdy se konat nemohly. Věříme, že letos je zrealizujeme bez omezení.

Ladíte i další obvyklé prázdninové akce?

Společně s šermířskou skupinou připravujeme také bitvu o budyňský hrad. Termín už mají šermíři blokovaný. O koncert na vodním hradě s předkapelou nás požádala také skupina Čechomor. Naplánovaný je na červenec, v tuto chvíli ale řešíme podmínky smlouvy.

Konání všech kulturních akcí bude Město Budyně nad Ohří upřesňovat na svých webových stránkách podle aktuálně platné epidemické situace. Aktuální informace přineseme čtenářům Litoměřického deníku.