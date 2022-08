Zdroj: DeníkŘSD má v Ústeckém kraji velké plány. Je hotová ústecká dálnice D8, další dvě dálnice, které vedou krajem, chomutovská D7 a karlovarská D6, dosud dokončené nejsou. Chystá se řada staveb na silnicích I/13 mezi Kláštercem a Děčínem nebo na silnici I/27 mezi Žatcem a Litvínovem. Příprava je v různé fázi, ale zásadní jsou peníze. Budou?

Doufám, že se peníze najdou, že zásadní zdržení silničních staveb nepřijde. Výstavba silnic v Česku je obecně hodně spojená s evropským financováním. V operačním programu Doprava 2 jsme měli poměrně silnou alokaci i na stavby na silnicích, které jsou mimo transevropskou dopravní síť. K dispozici bylo 23 miliard korun, což byla částka srovnatelná s tou, kterou jsme měli na dálnice a silnice zařazené v této síti. Bohužel ve třetím programovém období, jež právě začíná, máme k dispozici na silnice mimo tuto síť peněz výrazně méně.

Kolik?

Jen zhruba sedm miliard korun. To prakticky spolkne pár větších akcí, třeba obchvat Brna, a na nic jiného nebude.

Silnice první třídy v Ústeckém kraji do zmíněné sítě nepatří. Kde tedy peníze na ně vezmete?

Výstavba silnic, které nejsou v transevropské dopravní síti, se bude muset financovat z národních zdrojů. Další případnou možností je třeba půjčka z Evropské investiční banky.

Hovoří se o ekonomické krizi, možné hospodářské recesi. I kdyby ne, peníze z národních zdrojů jsou i tak omezené.

Ano. Otázka je, kolik národních zdrojů najdeme. Je problém, že investice do silnic prvních tříd v Česku financovány z Evropy nebudou, 7 a 23 miliard, to je rozdíl 16 miliard. Na obchvatech, které stojí 500 milionů až miliardu, to udělá patnáct až dvacet akcí, o které najednou přicházíme.

Proč peníze na obchvaty silnic prvních tříd v balíku Doprava 3 nejsou? Zaspala Česká republika při vyjednávání?

Ne, to bych neřekl. Evropa chce v tuto chvíli investovat finanční prostředky především do takzvané zelené dopravy, tedy hlavně do železnice. Když už mají jít unijní peníze na silnice, tak do nejvýznamnějších tahů propojujících evropské metropole. V našem případě to jsou dálnice, jejich síť stále nemáme dokončenou a napojenou na okolní státy. Dálnice na druhou stranu zároveň odvádějí dopravu ze silnic ve svém okolí a ulevují tím obcím a městům, přes které vedou. Tím přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Dostane tedy Česko od Evropské unie na dálnice víc peněz?

Ano. Alokace je v nastávajícím období přibližně dvojnásobná. Do roku 2030 můžeme vyčerpat až 55 miliard, což je zhruba o 30 miliard víc. Na dálnice bychom tedy peníze mít měli, u silnic prvních tříd si budeme muset poradit z národních zdrojů.

Do transevropské dopravní sítě patří v Ústeckém kraji jen ústecká dálnice D8 a karlovarská D6. D8 je hotová, v případě D6 zbývá na jihu kraje postavit poslední úsek. Pro Lounsko, Mostecko a Chomutovsko je ale důležitá dostavba dálnice D7, řidičům chybí hlavně sedmnáctikilometrová část ve středních Čechách. Budou na ni peníze, když v transevropské dopravní síti tato dálnice zařazená není?

Věřím, že ano. Věřím, že vláda chce do rozvoje dálniční a silniční sítě investovat. V současné době se o peníze strachujeme, třeba se za dva tři roky ukáže, že to žádný problém není. Stavby připravujeme dál. V případě D7 ve středních Čechách vykupujeme pozemky a chtěli bychom tamní tři úseky začíst stavět v letech 2023 a 2024. Dálnice D7 je v takovém stupni rozestavěnosti a připravenosti, že se, věřím, během pár let dokončí. Všechny úseky se intenzivně chystají, pokud budou peníze a pokud nás v přípravě nic nezastaví, tak bychom se měli po celé D7 svézt v roce 2027 nebo 2028.

Nejvýznamnější stavby na silnicích prvních tříd v Ústeckém kraji:

I/27 obchvat Havraň

délka 4,5 km, předpokládaný termín výstavby 2029 – 2030

I/13 obchvat Klášterec

5,6 km, předpokládaný termín výstavby 2028 – 2031

I/15 obchvat Želkovice

2,8 km, předpokládaný termín výstavby 2029 – 2031

I/15 obchvat Liběšice

5,9 km, předpokládaný termín výstavby 2029 – 2031

I/27 Most – Litvínov

6,9 km, předpokládaný termín výstavby 2026 – 2028

I/13 Klášterec – Chomutov

14,2 km, předpokládaný termín výstavby 2028 – 2031

I/13 Kladrubská spojka

5,1 km, předpokládaný termín výstavby 2025 – 2027

I/13 průtah a tunel Bílina

3,4 km, předpokládaný termín výstavby 2029 – 2032

I/13 Děčín – D8 (Knínice)

14,7 km, předpokládaný termín výstavby 2028 – 2031

I/13 Děčín – Ludvíkovice

4,7 km, předpokládaný termín výstavby 2026 – 2029