Kromě Petra Lišky byl zvolen poslancem také místostarosta Litoměřic Karel Krejza (ODS), který svůj mandát jako jednička koalice SPOLU obhajoval. Petr Liška kandidoval ze třetího místa za Piráty a Starosty a díky přednostním hlasům, kterých v Ústeckém kraji dostal celkem 9 227, přeskočil dvojku kandidátky Lukáše Blažeje (Piráti) z Ústí nad Labem s 3 830 přednostními hlasy. Zařadil se tak za lídra a předsedu Pirátů Ivana Bartoše s 14 646 preferenčními hlasy.

Petr Liška.Zdroj: archiv politické strany/hnutíPočítal jste s takovým volebním úspěchem a s tím, že se dostanete do sněmovny?

S tím, že se do sněmovny dostanu, jsem počítal. Co mě však překvapilo, byl vysoký počet preferenčních hlasů, které jsem získal.

Co na váš úspěch říká rodina a blízcí?

Přijímají to. Respektují mé přání, nápady i plány. Takže mám jejich plnou podporu.

Jako dlouholetý starosta Malých Žernosek máte dost zkušeností z komunální politiky. Zúročíte je i ve sněmovně?

Určitě, a nechci ztratit kontakt s komunální sférou. Jsem zvolený za starosty, takže chci pomáhat starostům a obcím jako jsme my, protože to zastání v parlamentu potřebujeme.

Zdroj: DeníkNa co se při práci poslance chcete ve sněmovně zaměřit?

Jsme v Ústeckém kraji, takže potřebujeme řešit věci, se kterými má Ústecký kraj problém. Čeká nás období transformace ekonomiky po uhlí a jiné energetické záležitosti. Naše obce trápí spousta drobností, které se v těch velkých plánech trochu ztrácí. Takže chci řešit problémy malých obcí v souvislosti se státní správou a pomoci je odstraňovat. Jedná se například o různé byrokratické překážky nebo další věci, které starostům ztěžují práci. A dále je tu téma vysokorychlostní trati, která trápí naše starosty na Roudnicku a Litoměřicku. I jim se budu snažit pomoci, aby se našlo takové řešení, které bude akceptovatelné pro region a všechny ostatní zúčastněné strany.

Zůstanete i nadále starostou Malých Žernosek?

Do komunálních voleb zůstanu jako neuvolněný a neplacený starosta. Respektive placený jen sníženou částkou, kterou ale budu celou věnovat zpět do projektů v obci. A po komunálních volbách v příštím roce se uvidí, budeme hledat řešení, jak to nastavit, aby to bylo hlavně funkční. Určitě nechci ztratit kontakt s obcí a s komunální správou.

Hlavně z opozice zaznívají hlasy, že vláda „slepence“ složená z pěti politických stran nebude funkční. Co si o tomto názoru myslíte?

Tak velký projekt, jako je spolupráce pěti stran, tady ještě nebyl. Nicméně si myslím, že po tom všem, čím jsme si prošli, je na každé té straně, aby měla rozum a nechovala se neurvale ke svým partnerům a respektovala nějaký konsenzus. Myslím si, že to může fungovat. Funguje to ve Středočeském kraji, kde máme podobný projekt a tam se dokážou v pohodě domluvit. Určitě to někdy dře nebo skřípe, ale vždy je to o domluvě a rozumu. Za starosty se do sněmovny dostalo spousty lidí, kteří jsou schopní konsenzu na komunální úrovni každý den, takže my to komplikovat nebudeme. A jestli to jiné strany mají jinak, budou se to muset naučit.

Předvolební kampaň zaměřená zejména proti Pirátům, se kterými Starostové kandidovali společně v koalici, byla poměrně ostrá a objevovaly se i různé dezinformace. Co vám osobně nejvíce vadilo?

Otevřená lež a lidé, kteří tuto lež používali jako úplně relevantní nástroj té kampaně. Vůbec se nestyděli mluvit veřejně o věcech, které nejsou pravda a někteří lidé to přijímali jako standart.

Co říkáte na současnou situaci ohledně zdravotního stavu prezidenta republiky v souvislosti s kusými informacemi, které veřejnost dostává?

Pamatuji si, když byl nemocný Václav Havel, to jsme jako veřejnost informace dostávali. Nyní informace nemají ani občané, ale hlavně ani ústavní činitelé, kteří o ně musí žádat a doprošovat se, což je podle mě špatně. Naše země potřebuje co nejdříve nastartovat nějaké procesy a nejistota kolem zdravotního stavu prezidenta to může samozřejmě komplikovat. Uvítal bych, aby ty relevantní osoby komunikovaly a připravovaly plán B pro případ, že by prezident ze zdravotních důvodů nebyl schopen vykonávat svojí funkci.