O tom jaké byly jeho fotografické začátky i o očním handicapu, který mu znemožňuje vidět prostorově, vypráví fotograf Pavel Mára v rozhovoru pro Týdeník Litoměřicko.

V bývalém jezuitském kostele v Litoměřicích jste 10. června zahájil výstavu svých fotografií. Podle čeho jste díla na tuto výstavu vybíral?

Unikátní architektura kostela Zvěstování Panně Marii byla pro výstavu velkou výzvou a zároveň inspirací. Chtěl jsem, aby se fotografie stala součástí tohoto krásného prostoru. Proto byla velmi důležitá volba velkého formátu děl, ale i desaturovaná barevnost fotografií v hlavní lodi, která by souzněla s omšelým interiérem kostela.

Na jaké snímky se mohou návštěvníci podívat?

Vystaveno je devět samostatných fotografií a devět triptychů v nadživotní velikosti, jimž dominuje série tváří se zavřenýma očima. Portréty, prezentované zavěšením plexiskel v prostoru kostela, jsou pozorovatelné z obou stran lodě. Změnou denního světla se mění i výraz dívčích tváří a v lesklé části je reflektován i interiér chrámu. Protipólem tohoto cyklu je v kněžišti umístěná černobílá série portrétů mé tehdy téměř devadesátileté maminky. V oratoři jsou pak vystaveny velkoformátové, abstraktně působící snímky jejího těla, rukou a nohou. Na kruchtě kostela je na zdi zavěšena velkoformátová černobílá fotografie s názvem Torzo s jizvou, simulující bolest i naději.

Výstav jste stihl připravit na čtyři desítky. Která pro vás byla nejzásadnější?

Ta první a poslední. Vystavovat jsem začal v roce 1983 cyklem Mechanická zátiší a vzpomínám na krásnou atmosféru vernisáže spojenou s hudbou Ládi Mišíka a Michala Ambrože. Na chystané výstavě je pro mne důležité potvrzení oprávněnosti mého současného směřování k naturalistickému výrazu v sérii Mater. Ale můžou být i protichůdné názory.

Fotografovat jste začal nejprve sám ve 14 letech. Věděl jste už tehdy, že fotografování zasvětíte celý život?

Skoro bych řekl, že ano. Fotografii jsem si velmi oblíbil a zdálo se mi, že je to jediné, co umím a co působí i na holky. Proto jsem byl rád, že mě přijali na střední školu na studium fotografie. Dvacet let ji také učím na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Po střední průmyslové škole se zaměřením na užitou fotografii jste pokračoval na vysoké škole nejprve oborem filmová kamera, a až poté oborem fotografie. Živil jste se kamerou někdy?

Na fotografii mě tehdy hned nepřijali, a tak jsem na FAMU postupně vystudoval oba obory. Přímo kamerou jsem se nikdy neživil, ale při jejím studiu jsem začal inklinovat k rozložení obrazu na několik polí, k takzvané multiprojekci, a s tímto tématem jsem obor kamera teoreticky i prakticky absolvoval. Později jsem vytvořil desítky užitých, ale i výtvarných audiovizuálních programů.

Je výhodou využít při fotografování i zkušenosti z oboru filmová kamera?

Pohyblivý obraz je specifická zkušenost. O multiprojekcích, ke kterým jsem přes kameru došel, jsem již mluvil, ale principy pohybu, respektive švenkování kamerou s několika pohledy z různých míst na totožný objekt jsem využil i v triptyších, které jsou i na této výstavě - na ochozech je vystaven výběr z časově komparačního cyklu Rodina: Triptychy z let 1991 a 2011 a takto je řešena i již zmíněná série Mater z roku 2016 až 2017.

Lidé vás znají také díky snímkům z Letních shakespearovských slavností. Jak fotografie známých herců vznikaly?

Inspiroval jsem se svým cyklem Mechanické corpusy z 90. let s akcentem červené barvy. Červené svícení portrétů se ujalo a stal se z něj jakýsi symbol každoročního vizuálu her, pochopitelně s letošním koronavirovým vynecháním.

Fotografujete analogovou i digitální technologií. Co určuje, kterou z nich u daného tématu použijete?

Obě techniky jsou pro mne velmi inspirativní, podle námětu a zvolené formy používám analogový velkoformát, ale i technicky naprosto jedinečný digitální záznam. Na litoměřické výstavě jsou barevné tváře na plexisklech fotografovány na barevný planfilm 9 krát 12 centimetrů i s přiznáním jeho typických technických okrajů a tímto formátem je pořízen i černobílý cyklus Mater. Naopak pro Torzo s jizvou jsem použil při potřebě rychlé improvizace digitální záznam.

Pro svá díla nezřídka hledáte i jedinečná místa instalace. V případě Litoměřic je to už zmíněný jezuitský kostel. Připomenete nám i další atypická místa, kde jste vystavoval?

Pro své výstavy velmi rád využívám nejenom sakrální prostory, ale i opuštěné průmyslové objekty. Připravoval jsem výstavy pro gotický kostel v Chebu, synagogy v Praze-Libni i v Košicích, ale vystavoval jsem i v bývalém pivovaru v Kolíně nad Labem či Staré čističce odpadních vod v Praze-Bubenči.

Své fotografie vytváříte v promyšlených sériích. Vytvořil jste jich více než třicet, jaká témata jste pro ně volil?

I když jsem v roce 1969 začínal abstraktním cyklem Tělo, se kterým jsem se hlásil i na FAMU, důležitá pro mne byla zejména barevná zátiší průmyslových objektů, která jsem pak realizoval až do poloviny 80. let. Potom jsem již pokračoval portrétní tematikou a akty. K zátiší bych se ale rád ještě někdy vrátil, nejenom proto, že mne stále zajímá, ale je to i kontemplativní práce, která mi chybí. U portrétů a aktů musím totiž řešit spoustu produkčních věcí.

Uvádíte, že by pro vás bylo nejlepší, kdybyste žil v permanentní depresi. Je to nadsázka, nebo se vám opravdu lépe tvoří, pokud prožíváte těžší období?

Je to samozřejmě nadsázka, ale když mi není dobře, zaháním chmury prací, a ono skutečně často něco vznikne. Ale není to pravidlo a lepší je být v pohodě.

Ač vám oční hendikep znemožňuje, abyste viděl prostorově, jsou vaše snímky plné plasticity. Jak se vám s takovým omezením fotí?

Naprosto ideálně, protože nemusím mhouřit druhé oko. Tento pro mne domnělý nedostatek doháním zvýšeným zájmem o plastičnost svých fotografií a zároveň závidím klukům, že se na své partnerky mohou dívat oběma očima.

