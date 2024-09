Proč?

Jednali jsme o hřišti v Pohořanech a Skalici. Minulý rok se na ně skládaly peníze do obecního rozpočtu. Jde jen o úpravu stávajícího povrchu: pouze by se srovnala tráva, vysázely dřeviny a tak dál. A paní starostka najednou začala tvrdit, že na to potřebujeme stavební povolení a projekt. Ověřoval jsem to u referentky příslušného stavebního úřadu, a ta mi řekla, že to tak není.

Co dál vám na starostce vadilo?

Také dost nestandardně a neseriózně hledala dodavatele energií. Na rozdíl od většiny obcí, které to dělají přes výběrové řízení nebo doporučení krajského úřadu. Například co se týče dodávání plynu - vyvolala rychlé jednání zastupitelstva a chtěla, abychom jí schválili smlouvu, která nebyla vyplněná – byla bez uvedení cen, bez hlavičky obce. Vyvrcholilo to tím, že jsme se ze sociálních sítí dozvěděli, že za zády zastupitelstva jednala o prodeji zámku s jeho stávajícím majitelem.

Pokud šlo jen o nějaké předběžné jednání s Vyšehradskou kapitulou, v čem byl problém?

My jsme ale na jednání zastupitelstva v březnu nepodpořili její návrh, aby mohla s kapitulou jednat. Nedali jsme jí k tomu mandát.

Zámek v Žitenicích arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Michaela Rozsypalová 1/9 Zámek v Žitenicích.

K otázce nákupu zámku obcí teď v Žitenicích běželo referendum. Vy osobně jste proti tomu, aby obec zámek koupila, proč?

Podle materiálů, které jsme od bývalého vedení dostali, by byla finanční zátěž této akce pro obec tak vysoká, že by to mohlo v extrému vést až k insolvenci. Náklady na revitalizaci byly vyčísleny na 100 až 150 milionů. Na tak malou obec, jakou jsme, by to byla enormní zátěž. Nehledě na to, že jsme se ani nedozvěděli, co bychom s tím zámkem dělali.

Podle několika svědectví probíhalo odvolání starostky velmi nestandardně a arogantně.

Bylo to takto: Ve chvíli, kdy jsem po začátku zastupitelstva navrhl změnu programu s odvoláním starostky a místostarostky, zvedl se první zastupitel, že odchází, a za ním další. Ve chvíli, kdy se začalo projednávat odvolání starostky, zvedla se bez udání důvodu také ona a opustila jednací sál. Za ní následovala bývalá místostarostka. Doprovázely to průpovídky, jako ať si to tady děláme sami. No nebylo to příjemné.

Co bylo dál?

Zvolili jsme nové vedení a pak jsme šli s panem starostou Melcherem na úřad. Tam byla paní exstarostka a exmístostarostka a dalších pár lidí, které jsme vůbec neznali. Navrhli jsme, že si aspoň částečně předáme úřad. Vyměnili jsme zámek, protože jsme měli pochyby, kdo všechno má od úřadu klíče. Udělali jsme ještě to, že jsme si nenechali říct bezpečnostní kód do úřadu, aby se do něj ani jedna strana nedostala beze svědků do jeho otevření následující den.

Starostce jste prý při tom šacovali osobní věci.

To není pravda. Na stole byl pakl dokumentů, který si paní bývalá starostka chtěla odnést. A protože se mi zdálo, že šlo i o obecní dokumenty, projevil jsem zájem se na ně podívat. Ona se nato začala chovat arogantně a demonstrativně začala ukazovat osobní věci, které nás vůbec nezajímaly. Včetně nějakého balíčku s hračkama, který ostentativně rozpárala.

Úřad se vám v tomto momentu už podařilo oficiálně převzít?

Pan starosta s paní bývalou starostkou si začali oficiálně předávat dokumenty už ve čtvrtek.

