Řada praktických lékařů se nyní už nechce zapojit do očkování. Budete je nějak motivovat nebo přesvědčovat?

Věřím tomu, že se praktici zapojí, protože bez nich to nepůjde. Poslal jsem jim i v tom smyslu dopis. Komunikujeme s předsedou Sdružení praktických lékařů, s panem doktorem Šonkou, takže si myslím, že ty vztahy jsou dobré. Přestože to bylo na začátku složitější, věřím, že to na podzim bude fungovat bez problémů. Je pravda, že ze začátku byl problém s dodávkami vakcín obecně. Víte, že celá řada výrobců s tím měla problém. Situace byla složitá, ale dneska už je vakcín dostatek. Hlavně pomůže, že bude distributor pro všechny vakcíny včetně Pfizeru, to doposud nebylo. Takže si praktici budou moci objednat i tuto dominantní vakcínu. Myslím si, že jim to pomůže. Pokud budou mít možnost objednat si očkovací látku po jednotlivých lahvičkách, tak si budou moci snáze naplánovat samotné očkování.

Motivovat není potřeba jen lékaře, ale také pacienty, protože klesá počet zájemců o očkování. Chystá ministerstvo další kampaň, která přesvědčí váhající?

Ano, chystáme. Měla by být spuštěna velmi brzy. Chceme vysvětlovat, že vakcinace má smysl a ukazovat to i na číslech. A hlavně přesvědčit lidi, že pokud se očkují, tak pomohou nejen sobě, ale i celé společnosti, abychom se už nikdy nedostali do situace, kterou jsme zažili. Nyní jsme v děčínské nemocnici, která si to zažila na vlastní kůži. Tehdy jsem působil v Krajské zdravotní, takže znám ta čísla. Zaplněné jednotky intenzivní péče, to byly skutečně velmi složité příběhy a myslím, že už to nikdo nechce opakovat. A právě očkování je jedinou cestou, jak zabránit opakovanému zahlcení nemocnic. Takže o tomto se budeme snažit lidi přesvědčit.

Statistiky ukazují, že v současné chvíli je mezi novými pozitivními případy nejvíce mladých lidí, kteří za sebou nemají očkování. Jak je chcete přesvědčit?

To je pravda. Budeme se stále snažit vysvětlovat, že to má smysl i pro tyto mladší ročníky, které se považují za zdravé a myslí si, že nejsou rizikové. Není to totiž tak, že by ani mladší ročníky mezi 30 a 40 lety nemohly skončit v nemocnici. I takové případy máme, včetně těžších průběhů covidu. Navíc to vidíme i v zahraničí. Komunikace v tomto směru bude i nadále pokračovat a já pevně věřím tomu, že se nám podaří dosáhnout alespoň sedmdesátiprocentní proočkovanosti.