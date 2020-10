Za normálních okolností by se příští středu 28. října konal na Mírovém náměstí v Úštěku další z pravidelné série historických jarmarků. Jedenáctý ročník Dne českých řemesel, jenž se koná u příležitosti výročí vzniku Československa, se však stejně jako srpnový Historický jarmark nebo dubnové Úštěcké Velikonoce, letos konat nebude. Důvodem jsou vládní nařízení spojená s pandemií koronaviru. Pořadatel oblíbených jarmarků Libor Uhlík v rozhovoru pro Litoměřický deník mimo jiné popisuje, jak současnou situaci prožívá a jak se s ní vyrovnal.

Oblíbené jarmarky, které několikrát do roka pořádáte v Úštěku, není třeba představovat. Letos se však z těch plánovaných stihl kvůli vládním nařízením spojených s epidemií koronaviru uskutečnit jen ten masopustní. Jak jste se s „vládní stopkou“ vyrovnal?

V červenci jsem si ještě myslel, že by se třeba Piráti na Jezeře Chmelař nebo v srpnu Historický jarmark mohli konat za přísnějších podmínek než obvykle. V Ikee nebo v Hornbachu bývá o víkendu možná víc lidí, než na jarmarku. Teď je situace jiná, na velké akce si musíme všichni opravdu počkat. Nedá se nic dělat.

Dokážete odhadnout ztráty, které neuskutečněné jarmarky způsobily?

Ztráty jsou dvojího druhu společenského a kulturního a pak ekonomického, a to jak pro město, tak pro jeho živnostníky a podnikatele, ale i různé společenské organizace a pro všechny prodávající a vystupující, pro které je jarmark živobytí. Pro prodávající od výrobců keramiky až šperkaře a pro umělce, kteří vystupují na podobných akcích, je to zdrcující až likvidační.

Pomohl vám nějak stát?

Stát pomohl všem živnostníkům, kteří kvůli opatřením nemůžou vykonávat svoji činnost při prvním omezením již na jaře. Ale jarmarky a slavnosti neběžely ani po skončení prvního omezení. A to už žádná pomoc nepřišla. Uvidíme, jak to bude teď. V době, kdy ještě nebyl covid, tato vláda malé živnostníky spíše dehonestovala, šikanovala až krimininalizovala. A teď, když ztrácí podporu voličů, se tváří, že jim pomáhá. Spousta lidí si našla různé brigády, aby mohla vůbec přežít. V jiných zemích těmto malým výrobcům stát pomáhá cíleně, protože ví, že jsou solí, tradicí i duší země, stejně jako většina umělců. Ale tato vláda hájí zájmy oligarchů v čele s naším premiérem. Bohužel.

Jistě jste v kontaktu i s prodejci a vystupujícími, kteří na jarmarky jezdí. Jak oni současnou situaci vnímají?

Znám mnohé osobně, o to více se mne to dotýká. Vnímají to jako likvidaci jejich stavu a absolutní nezájem vlády o tuto skupinu lidí. Jedná se o to, že tito lidé skutečně nevolí podivnou vládní koalici v čele s ANO. Jsou spíše jejími oprávněnými kritiky, tudíž pomoc, zvláště tu finanční, nemohou čekat. Miliardy se rozdávají potenciálním voličům ANO, ne svobodomyslným a demokraticky smýšlejícím lidem.

Nemáte obavy, že koronavirus, tu s námi bude delší dobu a hromadné akce typu historických jarmarků nebo Pirátů na Jezeře Chmelař, budou pozastaveny déle? Daly by se pořádat například s omezeným počtem návštěvníků nebo se už nevyplatí?

Velké akce se budou moci pořádat, až se situace s covidem dostane pod kontrolu a nastanou normální podmínky. Teď to opravdu nepůjde, i když je to na čerstvém vzduchu. Spíše je na zváženou, proč se vláda nezaměří na velké zahraniční obchodní řetězce, kde se sdružují lidé za daleko nebezpečnějších podmínek, než je venkovní jarmark. Ne je zavírat, to asi úplně nejde, ale nastavit pro ně přísné podmínky, aby tam skutečně nemohlo k přenosu dojít. A to se vůbec neděje, což je katastrofální, protože nejvíce ohrožená skupina starších lidí se tam permanentně tlačí na sebe například při různých slevách. To je problém, ale když si člověk uvědomí, že v regálech přibylo hodně výrobků značek pana premiéra od Penamu přes Kostelecké uzeniny až po Kmotra, tak se nabízí jasná odpověď.

První historický jarmark se na úštěckém náměstí konal před více než dvaceti lety. Co tehdy bylo první myšlenkou v tomto malém městě takovou akci uspořádat?

V Úštěku byla tehdy silná společenská poptávka po akci tohoto druhu. Jak to tak bývá, hodně se o tom mluvilo, ale „skutek utek“. Měl jsem zkušenosti jako hlavní pořadatel s pořádáním velkých akcí těsně před sametovou revolucí v Litoměřicích, chuť a tah na branku a kolem sebe partu podobně naladěných lidí v čele s Mírou Kněbortem. A povedlo se.

Tak bavil historický jarmark v Úštěku loni:

Čekal jste tehdy po prvním historickém jarmarku, že ty další budou nakonec tak úspěšné a masově navštěvované?

Nikdy si člověk nemůže být ničím jistý. Další akce se přidávaly postupně, velmi jsem je promýšlel a bojoval někdy i s nepřízní radnice, přesněji osob, které byly v jejím vedení. Lidská malost, závist a zloba jsou nekonečné. Ale vytrvali jsme a vyplatilo se to.

V Úštěku provozujete také galerii. Ta se stejně jako ostatní galerie nebo muzea pro návštěvníky uzavřela. Jak situaci zvládáte, když tam máte zaměstnance?

Galerie nedávno slavila 20 let výročí otevření. Situace není vůbec jednoduchá, ale stěžovat si nemá smysl. Musíme se snažit, pevně věřím, že přežijeme i druhé zavření a budeme fungovat dál. Zatím jsme v městských prostorách, nájem není drahý a po dobu prvního uzavření nám byl nájem odpuštěn, což také pomohlo.

Od loňského dubna zajišťujete také farmářské trhy v Litoměřicích. Ty mají ze strany státu zatím zelenou. Budou fungovat také přes zimu?

Farmářské trhy, které organizuji pro město Litoměřice, budou fungovat v nějakém režimu i v zimních měsících. Lidé si už zvykli na pravidelnou nabídku farmářských výpěstků a výrobků z masa, mléka a další dobrot od malovýrobců. Nechceme je zklamat, naopak vymýšlíme stále další novinky.

Různé akce pořádáte i v jiných městech, než v Úštěku nebo v Litoměřicích. Přiblížíte jaké a kde?

Pořádám akce i pro města Česká Lípa a Kladno. V jednání je i Hradec Králové a další. Ale nerad bych předbíhal. Jedná se o farmářské trhy, dále o velké řemeslné akce s programem a podobně.

Loni jste kandidoval za Litoměřicko do Senátu, letos do krajského zastupitelstva. Ani v jednom případě vám to nevyšlo. Hodláte se v politice angažovat i nadále?

O politiku a společenské dění jsem se zajímal vždy. Byl jsem aktivní i před sametovou revolucí. Je pro mne nepřijatelná jakákoliv totalitní nebo populistická vláda, snažím se vždy za jakéhokoliv režimu být ostatním prospěšný. V Úštěku jsem byl po revoluci v městském zastupitelstvu i radě města. Pro kandidaturu do Senátu jsem se rozhodl z více důvodů. Ač jsem se nedostal, byla to pro mne obrovská zkušenost, která mne posunula dál. Podařilo se mi v čestném boji porazit i bývalého poslance či ministra. V místech, kde znají mojí práci, jsem v prvním kole byl první či druhý. To je dobré znamení i poučení pro příště. V krajských volbách jsem kandidoval za STAN (Starostové a nezávislí, pozn. redakce), které jsem chtěl podpořit, což se povedlo. Byl jsem na 24. místě kandidátky a přeskočil jsem o 7 míst dopředu, což není vůbec špatné. Jde mi o to, že budu moci opět pomoci svými zkušenostmi ne o to, abych měl placené místo.

Libor Uhlík

• Pořadatel úštěckých jarmarků stál už u prvního historického jarmarku, který se na úštěckém náměstí konal před více než dvaceti lety.

• V Úštěku provozuje také galerii.

• Od loňského dubna organizuje pro město Litoměřice farmářské trhy.

• Farmářské trhy a řemeslné akce pořádá i pro města Česká Lípa a Kladno.