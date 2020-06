Když si Simona Görtlerová z Klapý ke svému květinářství zakládala na začátku devadesátých let také zahradu, šla cestou, která je se do popředí zájmu dostává až v současné době. Kytice totiž tvoří z lokálních a místních rostlin. Její zahrada se postupně stala velmi vyhledávanou i díky akcím pro veřejnost, které tam pravidelně pořádá.

Jak a kdy vás napadlo založit levandulovou zahradu?

Levandulová zahrada leží na pozemku, který jsem zdědila po prarodičích a jsem tak pátou generací zemědělců, jež na zahradě hospodaří. Po různých peripetiích, zabrání majetku a následného navrácení zažila mnoho příběhů. Potřeba pěstovat si vlastní květiny vznikla po otevření rodinného květinářství Anette v roce 1991. Již v té době jsme chtěli používat lokální a místní květiny a ne jen ty dovážené. V současné době je tento trend velmi oblíbený, u nás se však takto pěstuje už od začátku devadesátých let.

Vzpomenete si, jaké byly začátky?

Zahrada vznikala kousek po kousku. Finanční náročnost na úpravu a výsadbu by byla tak náročná, jako když postavíte dům. Jen za rostliny jde hodnota do statisíců. Proto jsem jí tvořila více než šestnáct let. Z každé zakázky, z každého zisku a bez drahých dovolených už několik let vše dáváme do zahrady. Věděla jsem, kam směřujeme a podle toho se formovala. Mojí největší motivací bylo posunout rodinné podnikání a byla jsem v tom podporovaná mou maminkou a sestrou. Chtěla jsem zahradu pestrou a rozmanitou, hlavně ne monokultury. Nechtěla jsem jen řady levandule jako na farmě. A tak se upravil terén, vytvořilo jezírko a cesty. O každém koutku jsem přemýšlela, jak bude vypadat a proč tu bude. Jsem vystudovaná zahradní inženýrka, přesto jsem o zahradě přemýšlela jako romantická žena, chtěla jsem, aby se tu dobře žilo a odpočívalo, než intenzivně hospodařilo. Zahrada má proto pestré seskupení rostlin a levandule roste mezi tím všude.

Daří se levanduli v našem podnebí podobně jako v její původní středomořské domovině?

Zahrada se nachází na pozemku uprostřed vesnice, kde je srážkový stín, a protože není uměle vůbec zavlažovaná, vybrala jsem levanduli jako rostlinu, kterou miluji a vím, že vydrží i extrémní sucho. Už šestnáct let se u nás daří všem dvanácti odrůdám, které množíme a prodáváme. Díky tomu, že zde i přezimují, jsou pak odolná do celé republiky. Moje rada jak na krásnou levanduli je jediná stříhat ji po odkvětu a pak až v dubnu.

Musí být náročné o tak velkou zahradu pečovat. Máte nějaké pomocníky?

Momentálně o ni každý den pečuji já, moje maminka a ještě dvě pomocnice sestřenice Anička a moje kamarádka Vendula. V době sklizně nastupujeme úplně všichni. Naše velká rodina pak pečuje o technické věci, jako je trávník, stavby, cesty a moc mi pomáhá i během akcí. Na počátku budování mi pomáhal můj strýc, moje děti a celé rodiny mých sourozenců. Dnes je největším pomocníkem moje maminka. Sedmdesátiletá dáma, která zde bydlí celý život a zahradou žije na sto procent. A pak také můj manžel, který si mě před 6 lety v naší zahradě vzal za ženu a podporuje moje nápady i podnikání.

Vaše zahrada není jen soukromá, ale naopak otevřená lidem. Co všechno mohou návštěvníci ve vaší zahradě vidět?

Zahrada je otevřená veřejnosti jen několikrát v roce, protože je pro nás zatím těžké ji otevřít více. Nemáme žádné zaměstnance a stále se o ni staráme jako rodina. Letos jsme však udělali výjimku a po dobu dvou měsíců, kdy levandule kvete, otevíráme každý den kromě pondělí. Pořádáme i různé tematické víkendy. Zpestřením je například i komentovaná prohlídka se mnou. V zahradě máme také několik různých koutů, je tu aroma louka, francouzský lán, anglický záhon, loubí, besídka, chodník bosých nohou a také vyhlídka. Lidé se mohou posadit venku, v sušárně bylin a podívat se do dvou sklepů. V jednom z nich má moje sestra nově vinotéku s prodejem vín, ve druhém je malé muzeum levandule a prodej různých dekorací. Ve venkovním prostoru máme také stálou prodejnu rostlin a sazenic levandule a obchod Kvítí. V současné době navíc pracujeme na konceptu občerstvení s tématem levandule.

Pořádáte také spoustu akcí pro veřejnost. Co chystáte v nejbližší době?

Tou nejbližší bude od 1. do 6. července Levandulový týden, který je u nás vrcholem sezóny. V neděli 5. července pak Kloboukový den, kdy od 14 hodin bude přehlídka a focení. Od 19. července se zahrada uzavře a bude probíhat sklizeň. Otevřeme ještě v srpnu po sklizni a pak ještě na měsíc během adventu.

Kromě levandule pěstuje i jiné květiny a vytváříte krásné kytice. Kam nejčastěji putují a mohou si je lidé koupit přímo u vás?

Přímo v zahradě je obchůdek Kvítí, kde vážeme čerstvé kytice ze zahrady. Dodáváme květiny i do různých jiných provozoven, od kadeřnictví po banky a restaurace. Hlavně ale putují do mého květinářství Anette v Libochovicích.

Vedle kytic sbíráte levanduli i pro další využití. Výrobky z ní si pak u vás lidé mohou koupit. Co všechno v obchodě naleznou?

Máme levanduli rozdělenou na dvě velké skupiny. Anglické odrůdy sbírám na drogu, která se používá do čajů, na pečení, pro cukrářské účely a vyrábí se z nich pak produkty jako sirupy, čaje nebo marmelády. Francouzské odrůdy pak máme na kosmetické využití. Prodáváme mýdla, šampony, balzámy, mléka a krémy. Velmi oblíbený je regenerační levandulový krém a olejová koupel, které hojí citlivou a suchou kůži.

V čem je levandule prospěšná pro lidské zdraví?

Léčivé účinky jsou prokazatelné už od pradávna. Heslo „Koho duše stůně, pomůže mu levandule vůně“ je pravda. Nejvíce přispívá ke zklidnění nervové soustavy, ať už pitím čaje nebo koupelí. Uklidňuje i pokožku, pomáhá na migrénu, odstraňuje nespavost a klidní i zažívání. Proto ji Francouzi používají v kuchyni například na drůbež a masné pokrmy. Levandulová voda a olej mají silné regenerační vlastnosti a proto je v kosmetice velice vyhledávaná. Při mých prohlídkách v zahradě ukazuji mnoho nápadů jak s ní naložit. O kosmetické využití levandule se zajímám už 15 let.

Vaše zahrada se stala také oblíbeným místem na svatební obřady. Jak tato myšlenka vznikla a jak obřad probíhá?

Obřady v zahradě se konají už dva roky, kdy nás nevěsty požádaly o půjčení zahrady. Obřad u nás je možný na svatebním palouku s výhledem na hrad Hazmburk. Zajišťujeme kompletní květinovou výzdobu i malé občerstvení a nápoje pro osvěžení. Časté je u nás i focení v levanduli. Tyto služby jsou však zpoplatněny. Jinak se do naší zahrady vstup neplatí. Moje vize je, že pustím návštěvníky k nám do zahrady a oni ať sami ohodnotí, zda si zasloužíme příspěvek na rozvoj. Takto fungují krásné soukromé zahrady například v Anglii.

Jaké máte se zahradou plány do budoucna?

Moje plány jsou stále větší a složitější. Nyní pracuji na konceptu občerstvení a pěkném posezení. Vytvářím druhovou sbírku všech dostupných odrůd levandule. Ráda bych vytvořila muzeum nejen mojí rodiny, ale také této květiny. Mám rozepsanou knížku o zahradě a také chci vydat takový návod na pěstování levandule v zahradách. Pracuji také na vlastní kosmetické řadě a chci pořádat kurzy vázání kytic i bylinkaření. Zahrada je živý organismus a je potřeba denní péče, aby žila. Takže pokud budeme mít sílu, zdraví a nadšení, bude i ona žít. A k tomu nám pomáhají naši příznivci a návštěvníci, kteří se k nám vrací a podporují nás. Za to všem a celé mojí rodině moc děkuji, protože jedna osoba by tuhle voňavou vizi sama nezvládla.

Simona Görtlerová

• Majitelka levandulové zahrady v Klapý. Už šestnáct let se tu daří všem dvanácti odrůdám, které množí a prodávají.

• Nejbližší akcí v zahradě bude od 1. do 6. července Levandulový týden.

• Pracuje na konceptu občerstvení s tématem levandule a také na vlastní kosmetické řadě.