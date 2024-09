close info Zdroj: Deník zoom_in Výsledek 15,83 kontra 37,87 procent vás tedy příliš neuspokojil?

Senátní volby by měly být o osobnostech, nikoli o stranách. Ale lidé to vnímají tak, že volí politiky podle stran, nikoli podle výsledků jejich práce. Podle toho, co udělali, dokázali, jak se chovají, jednají a tak dál. A to je to, co mě na tom mrzí. A proto říkám, že nepovažuji druhé místo za nějaký velký úspěch v prvním kole.

Jak hodnotíte svého soupeře Štěrbu? Vyhrál první kolo díky své osobnosti, nebo díky Babišovu hnutí, které ho do voleb vyslalo?

Je to hlavně o popularitě ANO a projevilo se to i v krajských volbách. Pana doktora Štěrby si ale vážím za to, že jeho kampaň byla férová. Na rozdíl od jiných kandidátů, kteří se snažili pošpiňovat soupeře místo toho, aby předkládali nějaký svůj konkrétní program.

Na třetím místě skončil Petr Liška (STAN). Měl jen o několik procent hlasů méně než vy. Neubírali jste si navzájem podobné voliče?

Ano, Petr Liška je také dlouholetý starosta. Došlo k zbytečnému tříštění sil vzhledem k tomu, že je zároveň poslanec.

Co byste vzkázal svým voličům?

Chci poděkovat lidem, kteří mě podpořili, díky čemuž jsem v druhém kole. Šel jsem do toho s tím, že mám jednak podporu vedení senátu a jednak chci dokončit svou práci, kterou mám rozdělanou a která je důležitá pro náš region. To je novelizace vyhlášky k záplavovým zónám, náprava mysliveckého zákona, komunitní energetika a blokace pozemků v rámci státního podniku Střížovice, s níž bojuje hlavně Ústecký kraj. To jsou velká témata a já jsem si dovolil všechna otevřít a chci je dotáhnout do konce. Pokud mi to bude umožněno, budu rád a pomůže to nejen Litoměřicku, ale i celému kraji.

Čemu se budete věnovat tento týden, na jehož konci bude druhé kolo senátních voleb?

Už jsem myslím odvedl velký kus práce. Některé kontaktní kampaně jsem zrušil, protože jsme řešili stav vody a povodně. Řídil jsem krizové štáby při povodních v roce 2006 a 2013, takže jsem se teď snažil být nápomocný. Pro náš region to dopadlo nakonec zaplaťpánbůh dobře a je potřeba teď pomoc směřovat na Moravu. Ale v rámci svých možností samozřejmě příští týden navštívím některé obce z těch 140, které spadají do mého obvodu.