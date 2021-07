Co se vám v obci za poslední dobu povedlo?

Mezi projekty, které se od začátku letošního ledna podařilo ukončit, patří například naučná stezka skřítka Křemínka. Ta vede, jak už název napovídá, na vrch Křemín. Na její vybudování se nám podařilo získat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Celková investice byla přibližně 620 tisíc a obec z toho zaplatila asi 200 tisíc. Stezku vedoucí ze Zahořan na Křemín, odkud se dá projít až do Třeboutic, lemují naučné vývěsní i interaktivní tabule. V Kolonii se nám za 1,4 milionu podařilo obnovit komunikace. I tady jsme větší část zaplatili z dotace. S finanční pomocí Ústeckého kraje jsme zakoupili nové kontejnery na sběrný dvůr a kompostéry pro naše občany.

Zdroj: DeníkV Třebouticích jste v uplynulých dnech dokončili také obnovu veřejného osvětlení.

Ano. Vyšlo nás to asi na 300 tisíc korun. Nové lampy jsou vybavené LED technologií. V tuhle chvíli máme takto pokryté všechny místní části. Už letos se úsporné řešení projevilo na fakturách, kdy jsme ušetřili zhruba 70 tisíc korun oproti roku předchozímu. Ještě nám zbývají do LED technologie vyměnit čtyři lampy na návsi v Křešicích. Protože je to významná historická lokalita, hledáme takové, které tam zapadnou.

Co chystané projekty?

Čeká nás poslední etapa výměny oken na budově základní školy. Zároveň jsme žádali o dotace jak z ministerstva pro místní rozvoj, tak i z ministerstva financí na novou fasádu školní budovy. Ale z prvního ministerstva už nám přišlo zamítavé stanovisko. Čekáme tedy na vyjádření ministerstva financí, které bychom měli dostat každým dnem. Pokud dotaci nedostaneme, fasádu dělat zatím nebudeme, protože náklady jsou přes čtyři miliony a to by pro obecní rozpočet bylo moc. Další investicí do školských zařízení bude klimatizace do prostor školky. Tu chceme instalovat během prázdnin.

Máte na letošek i jiné investiční plány?Připravujeme rekonstrukci místní komunikace v Zahořanech kolem rybníka. Investice vyjde na necelé 4 miliony. Ano, je to drahé, ale bude tam kombinace žulové dlažby a asfaltu. Věřím, že tento projekt Zahořany, které jsou historicky významné, více zvýrazní. Práce budou zahájeny začátkem července a hotovo by mělo být koncem srpna. V Křešicích a v Nučnicích plánujeme umístit také nové dopravní značení, například v podobě zrcadel, značek i retardérů.

Zdroj: DeníkPřipravujete i dlouhodobější stavební akce?

Dlouhou dobu žádaná a nyní chystaná záležitost je vybudování chodníku z Křešic do Zahořan. Realizace bude nakonec náročnější, neboť ve svahu bude nutné postavit opěrnou stěnu, upravit veřejné osvětlení či zřídit nové vjezdy k domům. Položení samotné zámkové bude to nejjednodušší. Chodník povede od železniční trati v Křešicích až do Zahořan na náves. Mým velkým přáním je, abychom to letos vysoutěžili, příští rok na jaře začali a v létě chodník dokončili.

Řada obcí v regionu nyní řeší budovaní zařízení pro seniory. Jak jsou na tom v tomto ohledu Křešice?

To nás v budoucnu také čeká. V současné době v Křešicích žije 320 seniorů nad 65 let. Rádi bychom postavili objekt s 35 byty, jehož součástí by byl i park. Náklady se však pohybují okolo 60 milionů korun, a to Křešice samozřejmě nejsou schopny samy financovat. Stavba by se tedy realizovala až na základě získání dotace. Zároveň chceme v domově udělat i kulturní zařízení, které bude obec využívat na akce. Záměrem je tam vybudovat i větší kuchyň a umožnit tak ostatním občanům odebírat obědy. Trápí mě, že starší lidé z naší obce odcházejí do domovů pro seniory do jiných měst v regionu a ztrácí tak vazby na svou obec. Proto je pro mě stavba domova jednou z priorit.

Velkým strašákem pro řadu obcí na Litoměřicku a Podřipsku je plánovaná trasa vysokorychlostní trati. Ta má mimo jiné vést i přes Křešice. Máte o připravované stavbě nějaké nové informace?

Je to poměrně náročná záležitost, která trvá už přes rok. V krajské pracovní skupině utvořené kvůli vysokorychlostní trati máme našeho místostarostu, který to má u nás v kompetenci. Zatím ale z jednání není žádný výsledek. My bychom byli samozřejmě rádi, kdyby se trasa vrátila do původního koridoru podél dálnice D8, jak to bylo léta naplánované.

Jak moc by Křešicko takzvaná VRTka ovlivnila?Nám nově navrhovaná trase zasahuje do rozvojových ploch a do současné zástavby. Sice nám zástupci Správy železnic tvrdí, že k demolici domů nedojde, nicméně nejsme hloupí a zastáváme názor, že bohužel by k tomu došlo. Proto to u nás nechceme. Ve hře jsou nyní dvě varianty. Jedna se týká Třeboutic, stávající železniční trati a pozemku blízko kolejí, kterému říkáme Cukrplac. V tomto případě by nám tu vzniklo seřadiště několika kolejí, což by bylo šílené. Od této varianty však Správa železnic nejspíš ustoupí, protože by byla finančně velmi náročná.

Jaká je ta druhá „křešická“ varianta?

Ve směru od Polep by se nám trať zavrtala do Holého vrchu a šla by pod Zahořany směrem na Velký Újezd. Avšak v Zahořanech by měla být jen asi dva metry pod zemí, což je strašně málo. To chvění bude jednoznačné a staré domy na to nebudou vůbec připravené. Připadá mi, že prostý občan je v tomto ohledu odsunutý na zadní kolej a nikoho nezajímá. Jenže my tady žijeme a chceme se dál rozvíjet a mít klid.

Jak jste na tom v Křešicích s dnes tolik žádanými parcelami pro stavbu rodinných domů?

V tuhle chvíli mám na stole dvacet žádostí nejen od našich občanů, ale i od zájemců z okolí. Těší mě to a vážím si toho, že volají i lidé od Roudnice nebo z Litoměřic s tím, že by u nás chtěli stavět. V tuhle chvíli ale nejsme připravení. Máme rozvojové lokality v územním plánu, ale nemáme je zasíťované. Hotové by mohly být zhruba do dvou let. Loni jsme v lokalitě Na Rafandě v Zahořanech dokončili prodej 10 stavebních pozemků. Ty se prodaly velmi rychle a tři domy už jsou tam rozestavěné. Myslím, že na těch zbývajících zahájí stavby velmi brzy.