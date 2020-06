Na některé lidi dolehla epidemie koronaviru více než na ostatní. Jaká byla podpora státu a kdy se konečně rozjedou velká divadelní představení? Jak se s krizí vypořádal Jarda Pilnaj, který organizuje zájezdy na divadelní představení či do zahraničí, popisuje v rozhovoru. „Někteří herci budou vystupovat jen pro stovku lidí bez nároku na honorář nebo jen za cestovní náklady,“ říká také.

Řadu let se živíte tím, že organizujete výlety do zahraničí i po Česku, zájezdy na koncerty, muzikály či divadelní představení. Kvůli epidemii koronaviru a vládním nařízením s ní spojeným, jste prakticky ze dne na den přišel o veškerou činnost. Jak jste se s tím vypořádal?

Od 10. března jsem zůstal bez příjmu. Divadla dostala zákaz hrát svá vyprodaná představení a všechna byla zrušena. Teď vstupenky zdarma vyměňuji za náhradní termíny na podzim. Byl jsem, kvůli zákazu vycestovat do zahraničí, nucen zrušit všechny téměř obsazené zájezdy do celé Evropy, za které nyní vracím peníze. Zrušit jsem musel i cateringy, protože se specializuji na pohoštění pro více jak sto lidí. Vypořádávám se s tím do současnosti. Naštěstí jsme měli něco našetřeno. A tak žijeme z úspor poskrovnu dál. Stát mi přispěl jen něco málo na složenky. A to je strašná věc, při pomyšlení za co všechno platím daně už od listopadu 1991, kdy jsem začal podnikat.

Dokážete už nyní odhadnout ztráty, které vám stopka veškerých kulturních akcí i zájezdů přinesla?

Škody jsou za ty dva měsíce zhruba dvě stě tisíc. Ale pokračujeme dál, divadla hrát určitě jen tak nezačnou, pro sto lidí je to nerentabilní i nadále ztrátové. Od majitelů divadel a producentů mám informace, že hrát nezačnou některá ani v září. A lidé se do divadel asi jen tak, kvůli trvajícím opatřením, hrnout nebudou. Zájezdy do zahraničí jsou také v nedohlednu. Každý rok pořádám okolo padesáti zájezdů, minulý rok jsem vypravil 98 autobusů. Do Legolandu jsme dokonce jeli třemi autobusy najednou.

Byla podle vás podpora státu v souvislosti s utnutím kulturního a společenského života adekvátní?

Absolutně nebyla. Podle daní přiznávám příjem kolem sto tisíc měsíčně. Stát mi dal 15 tisíc na měsíc. Jak jsem říkal, máme našetřeno, ale je spousta podnikatelů, kteří neměli z čeho šetřit. Víme přece kolik malých restaurací a prodejen potravin se na obcích zavřelo. I nyní jsou ještě některá opatření nemístná. Mám svojí kadeřnici, ale aby mě stříhala přes roušku a v rukavicích, si nedovedu představit.

Zastupujete i řadu umělců, herců a muzikantů. Jak oni sami skutečnost, že nemohli vystupovat, zvládali? Zůstali jste během koronavirových opatření v kontaktu?

Ano a plánujeme společná vystoupení na podzim a zimu. Až na výjimky zvládají situaci dobře. Někteří budou vystupovat na otevřených scénách v letních měsících a někteří budou vystupovat i pro stovku lidí v divadlech bez nároku na honorář nebo za cestovní náklady.

Výlety a zájezdy do zahraničí v letošním roce už zřejmě neklapnou. Plánujete nějaké alternativy, například cesty po Česku?

Samozřejmě. Už začátkem dubna jsem vypsal nové zájezdy po Čechách a mám je již z poloviny obsazeny. Bohužel to není na výdělek, ale spíše pro zábavu. Velmi populární je Lednicko Valtický areál s ochutnávkou několika druhů vín a Český Krumlov s okolními hrady a zámky.

Na prázdniny chystáte také sérii s názvem Divadelní léto, která se má odehrávat na vodním hradě v Budyni nad Ohří. Prozradíte, na co se mohou návštěvníci těšit?

Návštěvníci se mohou těšit na komedie Kdo se bojí postele a Hodinu duchů. Vystoupí také hudební skupina Abba Stars, Halina Pawlovská s talk show a Ringo Čech se svojí Dívčí válkou.

Divadelní léto jste v Budyni zajišťoval také v loňském roce. Jaká byla odezva návštěvníků?

Lidé byli spokojeni, například Děti ráje se Sagvanem Tofim byly perfektní. Ale úspěch měly i oblíbené komedie.

Kromě kultury zajišťujete zájemcům také sportovní aktivity. Ať už se jedná o horolezectví, plavby na paddleboardu či sjezdy na koloběžkách. Jaká z těchto činností je mezi lidmi nejvíce žádaná?

To je spíše zážitková věc. V letních měsících jde nejvíce plavba na raftech pro skupiny přátel nebo i jako seznamka pro dospělé. Pořádám i vícedenní zážitky pro školáky druhého stupně s ubytováním v chatkách.

V minulosti jste organizoval také dobročinné akce, například pro obecně prospěšnou společnost Život dětem. Plánujete podobné benefice i nadále?

Ano. Měl jsem v plánu něco podobného uspořádat na podzim v Hybernii, i když mě charita stála v minulosti tři sta tisíc. Ale stojí to za to. Nechte se překvapit. Potřebuji jen, aby tato situace s opatřením státu skončila a mohli jsme normálně pracovat.

Neobáváte se, že lidé budou s očekávanou krizí více šetřit a zážitky, ať už sportovní či kulturní si raději odepřou? Neobjevují se už takové signály?

Obsazenost zájezdů po Čechách tomu nenasvědčuje. Jsou někteří, kteří budou sedět doma, ale více je těch, kteří chtějí podpořit české podnikatele a rozjedou se s námi po Čechách.

Jaroslav Pilnaj

• Řadu let se živí tím, že organizujete výlety do zahraničí i po Česku, zájezdy na koncerty, muzikály či divadelní představení.

• Každý rok pořádal okolo padesáti zájezdů, minulý rok vypravil 98 autobusů.

• Škody, které mu způsobila epidemie koronaviru, vyčíslil za uplynulé dva měsíce na zhruba dvě stě tisíc.

• Na prázdniny chystá Divadelní léto na vodním hradě v Budyni nad Ohří.