V současné době chystá založení lokální kozí farmy. „Byrokracie je myslím ten největší nepřítel všech farmářů. Všechno ostatní je ve srovnání s tím vlastně sranda,“ říká Anna Hrnečková.

V Touchořinách zakládáte kozí farmu. Co bylo impulsem pro její vznik?

Impulzů bylo několik, ale ten hlavní byl nejspíš ten, že jsme chtěli vrátit našemu stavení zpátky smysl. Místní kraj byl vždy zemědělský, byly zde sady, chovala se tu zvířata. Nejdřív se na destrukci podepsala válka a odsun původních obyvatel a zbytek dokončila násilná kolektivizace. Teď je zde spousta zaniklých obcí, polorozpadlých domů a naproti tomu nádherných stavení, která i když je někdo opravil, tak už se ke svému původnímu účelu nevrátila a ani nepřiblížila. Tak trochu tu chybí venkovský život. My jsme se sem nastěhovali se záměrem chovat koně. Ty chováme stále, ale bylo potřeba to trochu rozvinout tím „správným“ směrem.

Takže volba padla na kozy?

První dvě kozy jsme pořídili záhy po nastěhování s naivním plánem, že budou vypásat trávu na dvorku. Poté, co nám zničily veškerou okrasnou vegetaci a nejen tu a trávy se ani nedotkly, jsme pochopili, že tudy asi cesta nevede. Nicméně koza sama o sobě je okouzlující zvíře, se svou nespoutanou duší a dětskou bezprostředností, takže už nešlo je nemít. No a jednou jsem víceméně náhodou navštívila Kozí farmu Žofín v Dolním Podluží a bylo rozhodnuto, že když už nám kozy „ničí“ život, tak by na oplátku mohly přiložit „kopýtko“ k dílu. (samozřejmě víme, že koza má paznehty a ne kopyta).

Jak náročné je se v dnešní době pustit do takového projektu? Co to všechno obnáší?

Náročné to bezesporu je. Nicméně ve srovnání s chovem koní, kterým jsme se zabývali doposud, to je o poznání snadnější. Přece jen koza je menší a naše první dvě kozy byly mistryně ve vymýšlení lumpáren, takže už jsme tak nějak tušili, co čekat. Samozřejmě se objevily a objevují různé nesnáze, ale ty se zatím vždy podařilo vyřešit. Řekla bych, že díky entuziasmu sobě vlastnímu to je vlastně pohoda, ale pravda je, že mít v týmu schopného muže bude taky jeden z hlavních klíčů k úspěchu. Jako největší žábu na prameni celému našemu snažení, a řekla bych, že to nebude jen náš problém, je sehnat povolení. Na cokoli. Byrokracie je myslím ten největší nepřítel všech farmářů. Všechno ostatní je ve srovnání s tím vlastně sranda. Aktuálně stavíme mlékárnu a výrobnu, ve které bychom rádi zpracovávali mléko od našich koz, tak už se nemůžu dočkat, až začneme schvalovací kolečko.

Jaké výrobky bude vaše farma nabízet?

Primárně mléčné výrobky, sýry, jogurty a mléko.

Jaké plemeno koz chováte?

Máme Českou bílou krátkosrstou kozu a preferujeme rohatou verzi. Přijde nám, že jim to s rohy víc sluší.

Plánujete prodej ze dvora nebo přes různé prodejny?

Plány jsou jedna věc, realita druhá. Ideálně kdybychom mohli využít všechny možnosti prodeje a pak se jen rozhodli, co je pro nás v danou chvíli nejlepší. Sama za sebe bych moc ráda, kdyby se výrobky podařilo nabídnout přímo v okolí. To mi dává smysl největší.

Kromě koz chováte také další zvířata. Jaká?

Jak už jsem zmiňovala, chováme koně, jsou to další členové rodiny. Aktuálně jich tu je šest plus poník. Bylo by fajn jich tu mít o něco méně, aby se sem vešlo víc koz, nicméně babičku taky neprodáte (smích). Dále máme také ovečky, kamerunské i vlněné, pár slepic s kohoutem a asi tři králíky na dožití. Nechybí nám ani deratizační tým koček a pět psů, z nichž někteří se podílí na usměrňování oveček a koz.

Pocházíte přímo z Touchořin nebo jste se tam přistěhovala?

Já osobně jsem zde na severu čistokrevná náplava. Pocházím z Prahy a celý život jsem si přála odstěhovat se do lesů na Šumavě. Nicméně v tom šumavském lese jsem potkala svého muže a ten byl z Litoměřic, takže „smůla“. A když jsme sháněli nějaké vhodné místo pro život, tak v Touchořinách byl k mání teď už náš dům. Nicméně musím dodat, že po těch letech, co v Českém středohoří žijeme, už bych ho za nic nevyměnila. Je to kraj s neskutečnou atmosférou.

Studovala jste střední zemědělskou školu. Připraví takto zaměřená škola člověka na budoucí život farmáře?

Těžko říct. Možná když jste zodpovědný student. A to já moc nebyla. Určitě ale nějaké povědomí získáte. Minimálně aspoň pak vidíte, že realita je úplně jiná. Na druhou stranu asi nejlepší farmy, které jsem kdy měla možnost poznat, vedli lidé, kteří školským zemědělským vzděláním nebyli zasažení. Další věc je, kolik z těch studentů má v té škole opravdu touhu farmařit. Já třeba tehdy úplně neměla.

Mnoho lidí z města si život na venkově s hospodářstvím ani nedokáže představit. A některé představy působí až romanticky. Jaká je realita?

No, jak se říká: jaké si to uděláš, takové to máš. Já to jako romantiku bezesporu vnímám. Co může být romantičtějšího, než si ráno uvařit kafe a bosky ranní rosou si jít sednout na pastvinu, kde kolem skotačí kůzlátka. Nebo se na koni potulovat krajinou při západu slunce. Spousta a spousta těch skoro až kýčovitých romantických představ je pravda. Bohužel je tu taky spoustu věcí, které si nikdo ani představovat nechce, natož, aby působily romanticky. Když si vzpomenu na letošní zimu, tak to bylo všudypřítomné bláto od rána do večera. Nebo když musíte řešit nějaký zdravotní problém některého zvířete. Úrazy se zásadně stávají v noci, za mrholení v minus pěti a na tom nejméně vhodném místě. A stejně tak zvířata nepočkají, chtějí nakrmit každý den a vůbec je nezajímá, že včera byl Silvestr nebo nějaká jiná párty. Takže to je o úhlu pohledu - u nás je to čistočistá romantika.

Co byste doporučila někomu, kdo by se rozhodl jít do podobného podniku jako vy?

Ať na nic nečeká a jde.

Jak nejraději trávíte volný čas, když vám nějaký zbude?

Mně vcelku to, co dělám, baví, takže úplně nerozlišuji, co je zrovna práce a co zábava. Ráda chodím po výletech, jen tak se potuluju přírodou, po místech, která mají nějakou atmosféru, například opuštěné vesnice, kopce nebo údolí. Loni jsem si koupila staré cabrio, tak když je počasí, ráda si nechám cuchat vlasy větrem.

Anna Hrnečková

• Rodačka z Prahy našla vhodné místo pro život v Touchořinách na Litoměřicku.

• Chystá založení lokální kozí farmy, staví mlékárnu a výrobnu, ve které chtějí zpracovávat mléko od svých Českých bílých krátkosrstých koz.

• Dalšími členy rodiny je šest koní, poník, kamerunské i vlněné ovečky, pár slepic s kohoutem, tři králíci na dožití a také team koček a pět psů.