Eva Břeňová pracovala dříve jako šéfredaktorka Litoměřického deníku, zkušenosti sbírala i v jiných médiích a rádiích. V současné době je nejdůležitější součástí její práce zajištění informačního servisu, poskytovaného městem Litoměřice v souvislosti s epidemiologickou nákazou.

Tak jako ostatní, tak ani město Litoměřice nemá dosavadní zkušenosti s novým koronavirem. Jak jste postupovali v první fázi, kdy onemocnění Covid-19 nebylo tak rozšířené?

Ihned jsme zřídili na webu města samostatnou sekci věnovanou koronaviru, kde jsme centralizovali veškeré potřebné informace. V první fázi jsme si zmapovali nejohroženější skupiny obyvatelstva a jednoznačně nám z toho vycházelo, že jde o seniory. Takže jsme se zaměřili hlavně na ně. Zhruba sto třicet nejohroženějších lidí, které jsme si vytipovali ve spolupráci se sociálními pracovníky městského úřadu a Farní charitou, jsme osobně obešli s tím, jestli budou potřebovat pomoc města, zda mají v blízkosti rodinné příslušníky nebo sousedy ochotné pomoci, nakoupit, dojít pro léky a podobně. Zhruba třetina z nich o pomoc požádala, a tak jsme začali připravovat krizové potravinové balíčky, které vystačily přibližně na dva týdny. Prostřednictvím dobrovolníků jsme je lidem distribuovali až do jejich domácností. Také od nás dostali telefonní čísla, zřídili jsme seniorské linky, kde mohli žádat o pomoc, radu, případně si popovídat s psychologem. V současné době už nejde jenom o potraviny, ale zajišťujeme jim i vyzvedávání léků, nakupování, ale i venčení psa. Nadále realizujeme projekt seniorská obálka, osobní alarm. Do domácností jsme roznesli řadu informativních letáčků.

Jak často zasedá krizový štáb a kdo jsou jeho členové?

Krizový štáb řídí starosta města Ladislav Chlupáč a v první fázi jednal téměř každý den. Nyní zhruba obden. Často využíváme videokonference, což je vzhledem k epidemiologickému stavu výborná věc. Vždy bývají součástí jednání lidé, kteří v tuto chvíli jsou k dané problematice nejvíce potřeba.

Jaká opatření učinilo město v boji proti koronaviru?

Hodně úzce spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které pro město zajišťují sociální služby, například Farní charita, Diakonie, Naděje apod. Ty se starají o sociálně ohrožené obyvatele. Zmapovali jsme si, jak je postaráno o bezdomovce. V Domově pro seniory na Dómském pahorku byla už na začátku března přijatá přísná hygienická opatření, kdy například každý zaměstnanec při příchodu do práce musel projít přes dezinfekční rohožku, byla mu změřena teplota, musel si vydezinfikovat ruce. Pravidelně byly dezinfikovány veškeré pomůcky seniorů, jako jsou berle či invalidní vozíčky. Měření teploty probíhá až dosud i u seniorů, aby se včas odhalila nákaza koronavirem, ještě před jejím šířením. Takto charita postupovala nejen u klientů v domově pro seniory, ale i u těch žijících v domech s pečovatelskou službou a dalších seniorů žijících jednotlivě, kteří využívají jejích služeb. Jako účinné a velmi důležité se ukázalo být rozhodnutí přerušit provoz městské hromadné dopravy, kterou využívali obzvláště senioři. Více jsme je přiměli zůstávat doma. Pravidelně dezinfikujeme veřejná prostranství, naposledy autobusové nádraží, dále zábradlí před domy, ale i kontejnery a odpadkové koše, nyní i venkovní hřiště. Těch opatření je celá řada.

Učinilo město nějaké ochranné kroky, které vláda nenařídila?

Krizový štáb v čele se starostou velmi často nečekal na nařízení, ale už v předstihu se v první fázi staral o ohrožené seniory, zajistil hlídání dětí pro rodiče, kteří jsou součástí Integrovaného záchranného systému. Například tato povinnosti vyplynula až o několik dní později a v Litoměřicích už fungovala.

Jak jste se poprali s nedostatkem ochranných pomůcek, jako jsou roušky a respirátory?

Tak to se zdálo být od začátku tím největším problémem. V první fázi šili roušky i kolegové na některých odborech, dále naši dobrovolníci, rozváželi jsme je podle potřeby. Poté jsme umístili před infocentrum rouškovník, z něhož si lidé rozebrali již několik stovek roušek. Stejně tak město distribuovalo dezinfekci zařízením sociálního typu, členům Integrovaného záchranného systému, technickým službám apod. Ochranné pomůcky však v první fázi chyběly zvláště v litoměřické nemocnici. Bylo to mimo jiné i proto, že ačkoliv vedení nemocnice tyto pomůcky, včetně respirátorů objednalo včas a v předstihu, tak rozhodnutím vlády byly objednávky zrušeny a jejich distribuce a nákup se začal centralizovat. Bohužel nemocnice typu městských, jako je v Litoměřicích, na toto rozhodnutí v konečném důsledku doplácela. Nejprve byly zásobovány, zcela logicky, fakultní nemocnice, poté prostřednictvím krajů krajské nemocnice, v našem případě ty začleněné do sítě Krajských zdravotních, a teprve potom zbylo na ostatní. Z tohoto pohledu se ukazuje, jak je dobrým krokem plánované začlenění litoměřické nemocnice do Krajské zdravotní. V budoucnu jí to dá větší stabilitu a zázemí, které město jako osamocený voják v poli často poskytnout nemůže.

Pomáhá město finančně svým občanům?

Ano, v současné době jsou nejohroženější skupinou živnostníci. Tedy osoby samostatně výdělečně činné, které mají rozhodnutím vlády uzavřeny provozovny. Ocitly se bez prostředků a musí častokrát platit nájem za provozovny, které nevydělávají. Město proto odložilo (následně odpustí) nájemné těm živnostníkům, kteří mají provozovny v prostorách nacházejících se v majetku města, jež byly vládním rozhodnutím uzavřeny. Radní rozhodli o tom, že dají desetitisícový příspěvek živnostníkovi, který nepodniká v prostorách města, ale v jiném soukromém objektu. Tudíž příspěvek by mu měl pomoci překlenout tuto těžkou situaci.

Kam se převáží lidé s pozitivními testy na Covid-19? Mají pro ně Litoměřice vyhrazené místo?

Lidé, u kterých se prokáže Covid-19, jsou přemisťováni do ústecké Masarykovy nemocnice na infekční oddělení. Je to dané zdravotnickým systémem. Litoměřická nemocnice má připravenou lůžkovou kapacitu, samostatné lůžkové oddělení pro případ potřeby. Ta by nastala ve chvíli, kdy by krajské nemocnice nápor pacientů přestaly zvládat.

Nyní Litoměřicko patří za nejzamořenější oblast v Ústeckém kraji. Dá se říct, proč tomu tak je?

Jednoznačně je to proto, že zhruba sedm desítek lidí pochází z Domova pro seniory U Trati. Dále je zde celá řada rodinných výskytů. Pozitivní ale je, že se lidé začali uzdravovat, a to i U Trati.

Zhruba 70 klientů a zaměstnanců v Domově U Trati má pozitivní testy na koronavirus. Jak město zasáhlo? Co učinilo, aby nedošlo k dalšímu šíření?

Město v tomto případě mnoho nezmůže, protože jde o zařízení spadající pod správu Ústeckého kraje. Pan starosta je v kontaktu s vedením tohoto zařízení, dostává informace o tom, jak je postupováno.

Co nyní považujete za největší problém?

Velkým problémem pro celou republiku bude nastartování ekonomiky, celého živnostenského sektoru, protože se lidé i s ohledem na strach ze zvyšující se nezaměstnanosti budou bát utrácet. V první fázi bude zapotřebí strach mezi lidmi, pokud možno, alespoň částečně eliminovat, abychom se postupně začali vracet do normálního života. Což je ostatně velká výzva mimo jiné i pro novináře a média, jak celou věc uchopí.

Eva Břeňová

• Čtrnáct let tisková mluvčí Města Litoměřice a šéfredaktorka Radničního zpravodaje města

• Tři roky vedoucí Odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu v Litoměřicích.

• Dříve pracovala jako šéfredaktorka Litoměřického deníku.

Aneta Břeňová

(autorka rozhovoru je studentka UJEP a současně dcera Evy Břeňové)