Mezi prvními gratulanty, kteří jí přišli blahopřát, byl starosta Ladislav Chlupáč, který kromě kytice a přání přinesl jubilantce i dárkový koš plný dobrot, které má ráda.

Paní Kočárková se narodila v Čechách, ale většinu svého života prožila v Anglii, kde pracovala v krejčovském salonu.

„Bylo to nádherné setkání, protože je stále ve vynikající psychické kondici a plná jiskřivého vlídného humoru,“ zhodnotil milé chvíle povídání s dámou, která hovoří anglicky, německy, česky a jejíž životní optimismus by jí mohl závidět i člověk o polovinu let mladší.

A jaký je recept na tento požehnaný věk? „Jíst hodně medu, mít dobrou mysl a radost z každého prožitého dne,“ vzkazuje lidem paní Kočárková, která nyní žije v milešovském domově důchodců.