Na roudnickou radnici přišly v pondělí 23. března tisíce kusů šitých roušek. Zaměstnanci úřadu a dobrovolníci začali následně připravovat jejich distribuci.

Roušky pro obyvatele Roudnice nad Labem | Foto: Deník/Lukáš Rott

Do konce týdne by je tak každá roudnická domácnost měla nalézt ve své poštovní schránce. „Oproti původním předpokladům se přes víkend podařilo zajistit větší dodávku těchto ochranných prostředků,“ informoval mluvčí města Jan Vancl a doplnil, že pracovníci úřadu a dobrovolníci, zejména z řad místních skautů, postupně roznesou dva kusy roušek do každé schránky.