Na plné obrátky už od pondělí drnčí šicí stroje skupiny žen z Třebenic, které se pustily do vlastní výroby látkových roušek. Tak jako mnoho dalších samospráv nebo jednotlivců tím zareagovaly na jejich nedostatek. Starostka Třebenic Eva Hajná uvedla, že město výzvu k šití roušek zveřejnilo po zasedání krizového štábu na doporučení tamní praktické lékařky.

„Bylo to rychlé. Zhruba hodinu a půl po tomto rozhodnutí jsme začali s šitím. Do samotné práce se zatím zapojilo patnáct žen. Spousta našich občanů však projevila obrovskou solidaritu a věnovala velké množství materiálu k výrobě roušek,“ popsala starostka, která sama vyrazila na nákup gumiček potřebných k výrobě ústenek.

Do úterního dne jich v Třebenicích vyrobili podle odhadu starostky asi tři sta kusů. Primárně poputují ke strážníkovi, dobrovolným hasičům, zdravotníkům, do lékárny, na poštu a seniorům. Poté i dalším obyvatelům města. V Třebenicích se do pomoci zapojili také dobrovolní hasiči, kteří lidem nad 65 let nabízí dovoz potravin nebo léků. „Chtěla bych všem velmi poděkovat za to, jak se v této situaci zachovali a projevili velkou soudržnost,“ doplnila Hajná.

Několik dní už šije skládané roušky společně se svou kolegyní také starostka Prackovic nad Labem Andrea Svobodová Křešová. Zatím jsou na to v obci samy dvě. Denně jich zvládnou třicet až padesát, ale dochází jim vhodný materiál.

„Velmi by nám pomohlo, kdyby se lidé do šití také zapojili nebo aby nám přinesli vhodný materiál. Tím je stoprocentní bavlna s vyšší gramáží. V tuto chvíli nám chybí i tkalouny na vázání roušek,“ vyzvala starostka Prackovic a doplnila, že hlavním impulsem pro tuto iniciativu bylo zajistit roušky pro zákazníky pošty a snaha ochránit její pracovnici.

„Zásoba roušek na poště byla dostačující, ale poté, co se rozneslo, že tam jsou roušky volně k dispozici, je lidé během chvíle rozebrali. Což je pochopitelné, “ poznamenala prackovická starostka.

Výzvu k šití roušek vyhlásila také starostka Třebušína Dana Legnerová. „Požádala jsem naše občany, kteří by měli možnost roušky šít, především pro naše seniory, aby se zapojili. Mám informace, že místní děvčata už se dávají dohromady a že s výrobou začnou,“ řekla Legnerová. Seniorům v Třebušíně pomáhá obec také s nutnými nákupy, které jim domů vozí přímo zaměstnanci úřadu a nabídli se také zastupitelé.

Potřebným chce roušky v nejbližších dnech rozdávat také radnice v Hoštce, která si je nechala vyrobit.

Šije celé Litoměřicko

Do šití ochranných pomůcek se v těchto dnech pustila také Olina Tlapáková z Litoměřic. Ta pracuje jako fotografka v Národním muzeu, ale znát ji můžete také z různých jarmarků, na kterých nabízí své ručně šité výrobky.

„Jarmarky nyní zatím nebudou, tak jsem se rozhodla šít roušky, které jsou víc potřeba,“ řekla s tím, že ústenky nyní vyrábí pro město Litoměřice a pro soukromé osoby, které si je objednají.

„Snažím se roušky dělat kvalitně, tak aby vydržely několikanásobné praní a vyvařování a zároveň tak, aby byly pěkné na pohled,“ vylíčila Tlapáková. Do třívrstvých ústenek všívá také kapsu, do které se dá vložit papírový kapesník, čímž se zamezí rychlému zapocení. Za den takových roušek stihne přibližně 25. „Musela jsem si udělat pořadník, lidé, co si objednají teď, musí na dodání čekat týden až deset dní,“ dodala švadlena.

Lidi, kteří roušky, ať už zdarma nebo za poplatek šijí či nabízejí materiál, začal shromažďovat web damerousky.cz. Na stejné téma vznikla na Facebooku skupina Česko šije roušky.