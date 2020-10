FOTO: Lidé v Litoměřicích jsou poctiví. Nošení roušek v ulicích dodržují

Od středy platí vládní nařízení spočívající v povinnosti nosit roušku v zastavěných oblastech měst a obcí. A to v případě, že člověk nedodrží od jiného rozestup dva metry. Výjimku mají členové rodiny, děti do dvou let nebo lidé při sportování.

Obyvatelé Litoměřic vesměs nošení roušek venku dodržují. | Foto: Deník / Karel Pech