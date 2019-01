Roudnice nad Labem /FOTOGALERIE/ – Několikaměsíční poctivá práce, korunovaná velkým úspěchem.

Takto lze shrnout snažení studenta Gymnázia Roudnice nad Labem Lukáše Černosty, který zvítězil v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) se svou prací „Webová aplikace pro studium základních vlastností funkcí“.



V soutěži Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, v níž studenti řeší odborné problémy z 18 vědních oborů, sklidilo letos Gymnázium velký úspěch. Čtyři studenti se zúčastnili krajského kola soutěže, tři z nich postoupili do kola celostátního.



Roudnické gymnázium je jedinou školou v okrese, která se v tomto školním roce do soutěže zapojila, účast na SOČ je tady dlouholetou tradicí. „V archivu školy jsou desítky prací, některé dokonce od profesorů, kteří tu dnes vyučují,“přiblížila profesorka gymnázia Lada Pekařová.



Odborná práce Lukáše Černosty bude patřit mezi výjimečné. Podle posouzení pedagogů je na úrovni vysokoškolské diplomové práce. Student jejím zpracováním podle svých odhadů strávil zhruba sedm set hodin, spolupracoval s řadou pedagogů i mimoškolních odborníků. Výsledkem několikaměsíčního snažení je elektronická učebnice s interaktivními testy za každou kapitolou.



„Matematika mě zajímá, pro někoho, kdo tomu rozumí, je to vpodstatě nejjednodušší obor. Se zpracováním mi pomáhaly profesorky Libuše Peřinová a Aurélie Pekařová, ale také celá řada dalších lidí,“ uvedl Lukáš Černosta. Jak dále prozradil, práci by chtěl publikovat, protože se již během testování osvědčila.

Úspěšní studenti

Lukáš Černosta – Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie ve vyučovacím procesu – 1. místo celostátní přehlídka

Vojtěch Kačírek – Biologie 13. místo celostátní přehlídka

Jan Suchopár – Zdravotnictví - postup do celostátního kola

Tomáš Vavrovič – Historie - účast v krajském kole



„Jeho práce byla testována studenty 2. ročníků a byla přijata velmi kladně. Studenti se zájmem odpovídali na testové otázky a ověřovali si své znalosti. Tato aplikace je navíc díky možnosti kontroly získaných vědomostí využitelná nejen ve vyučovacím procesu, ale i pro individuální studium,“ uvedla vedoucí práce Libuše Peřinová.



Jak dále zdůraznila, práce je také velice poctivě zpracovaná. Student sám formuloval všechny definice a sám vymyslel a spočítal i příklady.