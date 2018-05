Roudničtí chtějí bezpečnější most

Roudnice nad Labem - Obyvatelé Roudnice a okolí podepisují petici za jinou rekonstrukci mostu, než jakou jim plánuje kraj.

Most přes Labe v Roudnici nad Labem, postavený v letech 1906 – 1910, je ve špatném stavu, nesmí na něj kamiony a z důvodů úzkého chodníku je nebezpečný pro chodce a cyklisty. Foto: Deník/Václav Sedlák

Myslete na pěší a cyklisty, ne na těžkou dopravu. To kladou na srdce autoři petice z Roudnicka krajským radním. Ti totiž mají rozhodné slovo v projektu rekonstrukce zdejšího mostu přes Labe na silnici II/240. Podepisovat petici můžou až do konce prázdnin lidé na řadě míst v Roudnici, ve Vědomicích, ale i v dalších obcích v okolí.

Lidé v petici upozorňují, že most přes Labe využívá celá řada chodců včetně těch nejmenších. Pendlují za sportem a zábavou v případě Roudničanů, za školou a prací v případě Vědomických. Na mostě proto chtějí stopku pro těžkou dopravu nad 7,5 tuny. Dodávají, že most má příliš úzké chodníky, po nichž jezdí i cyklisté, kteří se chtějí na úzké silnici vyhnout kontaktu s autobusy nebo náklaďáky.

„Rodiče s kočárkem hazardují se životem svým i svého dítěte. Šířka chodníku neumožňuje ani pohyb dvou dospělých vedle sebe,“ připomínají lidé z petičního výboru, v jejichž řadách nechybí ani roudnický zastupitel Richard Červený. „Když jdu přes most do Vědomic, trnu hrůzou. Je to stezka odvahy,“ souhlasí matka malého dítěte Kateřina.

Na změnu projektu je však nejspíš pozdě. Krajští radní totiž už dřív rozhodli o variantě rekonstrukce, která počítá se zvýšením nosnosti silnice. „S rozšířením tato varianta nepočítá,“ potvrdila krajská mluvčí Lucie Dosedělová s tím, že zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení už začalo. „Zařazení obsahu petice bude záviset na dalších jednáních a také na financích, které by úpravy vyžadovaly,“ upozornila Dosedělová.

Projektová dokumentace by měla být hotová na začátku příštího roku. Na opravu chce kraj pustit kolem 50 milionů korun bez DPH. Rozšíření mostu či stavba nového by vyšly až na pětkrát více.

Petice má podporu roudnické radnice. Její představitelé jednali minulý týden o rekonstrukci mostu s radním Ústeckého kraje Ladislavem Drlým a vedením tamního dopravního a investičního odboru. „Výsledkem setkání je prozatím ujištění, že budeme mít možnost konfrontovat naše požadavky s projektanty aktuálního návrhu,“ informoval roudnický místostarosta František Padělek.

Ať už kraj přání rezidentů zohlední či nikoli, Roudničtí se spolu s přespolními musejí během opravy mostu připravit na pořádné komplikace. Na vyřešení pěšího přechodu přes Labe při rekonstrukci kraj zatím nemá odpověď. Utrum by nejspíš na čas měla i auta s autobusy. „Je otázka, jak dlouho bude možné udržet dopravu v době prací na mostě. Pak bude most na čas uzavřen úplně,“ potvrdil hejtman Oldřich Bubeníček.

Pro kraj bude promýšlení uzavírky dvojnásob těžké, protože ve stejném termínu jako ten roudnický, tedy v letech 201920, chce opravit i most ve Štětí. Tady by přes Labe měl lidi vozit přívoz. Obě dvě opravy bude třeba sladit, aby auta nemusela Labe přejíždět až v Litoměřicích nebo Mělníku.

Obloukový roudnický most vznikl v letech 190610 na místě středověkého mostu biskupa Jana z Dražic. Pro Ústecký kraj byl klíčový při povodních v roce 2002. Tehdy byl jedinou silniční spojnicí obou břehů Labe v celém kraji.