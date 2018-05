Roudnický špitál se obul už i do města

Roudnice n. L. - Podle vedení Podřipské nemocnice město nadbíhá Pentě. Starosta to ale odmítá.

Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Nepřestávající štěkání psa zahnaného do kouta připomíná jednání managementu Podřipské nemocnice. K adresátům jeho výpadů přibylo kromě společnosti Penta, Jakuba Zavorala a Litoměřického deníku i vedení Roudnice. Radnice se přitom čtvrt roku snažila špitálu získat krajskou dotaci na dětskou pohotovost.

Vedení špitálu má městu za zlý rozhovor s šéfkou Penta Hospitals CZ v květnovém čísle radničního zpravodaje. Této společnosti nemůže přijít spolumajitel a jednatel nemocnice a jeden z radních Josef Krajník na jméno. „Pokud Penta vstoupí i do litoměřické nemocnice, v Roudnici nic nebude. S každým píchnutím pojedete jinam,“ varoval na březnovém zastupitelstvu.

Krajníkovo osočení ředitelka Penta Hospitals CZ vyvrací. „Rozhodně neplánujeme v nemocnici zrušit akutní péči a přeměnit ji na LDN nebo na polikliniku. Péči chceme zachovat a naopak ji rozvíjet a zkvalitnit,“ uvádí Barbora Vaculíková. Vedení špitálu její tvrzení zřejmě rozpalují doběla. „Nevěřte slovům jakési paní z fotografie v Roudnických novinách,“ stojí na webu Podřipské nemocnice, jejíž vedení na město útočí, že dělá Pentě reklamu.

Vedení města to odmítá. „Jednali jsme pouze v zájmu informovanosti občanů. Nejedná se o placené sdělení a už vůbec ne o mediální kampaň proti stávajícímu vedení Podřipské nemocnice,“ říká starosta Vladimír Urban. Dodal, že i Krajníkovi město nabídlo v novinách prostor pro sdělení.

Nabídky však nevyužil. Rozhovor, v němž Vaculíková slibuje zachování nemocnice ve městě, je podle starosty společenským závazkem Penta Hospitals CZ Roudnickým. A i vedení města ho tak bere. „Nemám žádný důvod jejímu sdělení nevěřit,“ dodává Urban.

K otištění rozhovoru radnici dovedl tlak veřejnosti obávající se o budoucnost zdravotní péče ve městě. Podle starosty Urbana je pro město primární, aby v Roudnici byl kvalitní špitál, jedno v čích rukou. Do soukromého sporu spolumajitelů se montovat nemíní. Tak si to Krajník doufající v pomocnou ruku radnice zřejmě představuje.

Penta Hospitals CZ je nejpravděpodobnějším novým vlastníkem špitálu. Této společnosti chce spolumajitel nemocnice Zavoral prodat svůj podíl a zřejmě tak hodlá naložit i s podílem, který musí podle smlouvy sepsané v roce 2011 Krajník Zavoralovi prodat. To však Krajník zpochybňuje a Zavoral na něm dodržení smlouvy vymáhá soudně.

ODVOLAL SE

Zavoral nedávno v otevřeném dopise roudnickým zastupitelům upozornil, že Krajníkova pozice jako držitele poloviny obchodního podílu nemocnice a jejího jednatele je po prohraném soudu v Ústí neudržitelná. Rozhodnutí krajského soudu je ale nepravomocné a Krajník se po prohrané bitvě pouští do další. „V zákonné lhůtě jsem se odvolal,“ říká.

Psaní Zavorala není posledním čtivem, nad kterým mohou po večerech roudničtí zastupitelé dumat. Otevřený dopis jim minulý týden zaslal i Krajník. Co v něm píše, ale Deníku sdělit nemíní. „Chci řešit situaci dvoustranně, tedy bez účasti médií,“ tvrdí Krajník s tím, že by rád znal postoj vedení města, rady a zastupitelstva před tím, než budou do věci vtaženy sdělovací prostředky.

„Notabene když jde o média, která jsou s účastníkem této kauzy majetkově propojena,“ připomíná Krajník skutečnost, že Litoměřický deník stejně jako Penta Hospitals CZ vlastní Penta Investments.