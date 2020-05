Období, po které je sportovní zařízení mimořádně kvůli epidemiologické situaci uzavřeno, využívají jeho zaměstnanci k činnostem, které by si za běžných okolností vynutily pravidelnou odstávku. V případě zájmu veřejnosti by tak letos měl být jeho provoz zachován i během léta.

Plavecký bazén bude mít ve všední dny otevřeno vždy od 13 do 21 hodin, v sobotu od 10 do 21 a v neděli od 13 do 20 hodin.