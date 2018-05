Roudnický košt obsadí na dvacet vinařů z oblasti Čechy

Dělníci v oblasti výstavby budov stavební dělník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Práce na stavbách, práce v blízkosti stavebních strojů., Požadujeme: spolehlivost, pracovitost a časová flexibilita. Výhodou ŘP sk. B., První kontakt zaměstnavatele: e-mailem nebo telefonicky (po - pá 7:00 - 15:00 hod.).Osobní setkání po telefonické domluvě v Martiněvsi č.p.49, 411 19 Mšené-lázně.. Pracoviště: Stavby dopravních cest a.s., Špindlerova třída, č.p. 974, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Petr Lohniský, +420 774 089 850.

Ruční baliči operátorka/operátor. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13600 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 27. Poznámka: místo výkonu práce: Průmyslová č.p. 1190, 410 02 Lovosice 2., Co bude Vaším úkolem? , - kontrolovat správnost, kvalitu a čistotu textilu, obuvi a módních doplňků , - rozbalit či zabalit zboží podle stanovených postupů , - odbavovat kontejnerové zásilky v souladu se skladovými procesy , - pracovat s ručním scannerem (jednoduché základní PC operace) , Co byste měli splňovat? , - mít min. ukončené základní vzdělání , - být v dobré zdravotní kondici (kontrola zrakem + celodenní stání ve skladovém prostředí) , - být spolehliví, zodpovědní, flexibilní a schopní logicky myslet , , Každý člen týmu je důležitý, proto Vám garantujeme: , - mzdu podle Vašich schopností a dovedností, motivační mzdový systém (na základě svého výkonu až 20 000,-Kč/měsíc), - kdo má zájem může růst - podpora kariérního růstu a vzdělávání , - další benefity: stravenky plně hrazené zaměstnavatelem, + 5 dnů dovolené navíc (celkem 25 dnů), zdravotní program, firemní akce, bonus až 10.000Kč brutto za doporučení zaměstnance, Pravidelné prohlídky pracoviště: vždy v úterý od 11,30hod. (hlaste se na recepci) , Průmyslová 1190, Lovosice , Další možnost kontaktu telefonicky nebo e-mailem.. Pracoviště: Fiege s.r.o. - pracoviště lovosice, Průmyslová, č.p. 1190, 410 02 Lovosice 2. Informace: Valerie Kučerová, +420 724 543 863.

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidič nákladních vozidel nad 3,5 tuny. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 120 kč, mzda max. 135 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: podmínkou je řidičské oprávnění sk. C s profesním průkazem, paměťová karta do digitálního tachografu, platné psychotesty, pracovitost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost a dobrá orientace, pracovní poměr sjednáváme na dobu určitou, ale vždy s možností prodloužení, Nabízíme:, cestovné 78 - 186 Kč/den, příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání až 1.200,- Kč/měsíc, příspěvek na zdravotní preventivní péči 250,- Kč/měsíc, příspěvek za odpracované dny/nezameškanou dobu 2x ročně 700,- Kč, příspěvek na dovolenou 1.000,- Kč, příspěvek na Vánoce 1.000,- Kč, příspěvek dárcům krve 200,- Kč/odběr, výměra dovolené 5 týdnů, odměny při životních a pracovních výročích. Práce v dobrém kolektivu. První kontakt telefonicky a osobně.. Pracoviště: Chrištof, spol. s r.o., pracoviště štětí, Radouňská, č.p. 681, 411 08 Štětí. Informace: Daniel Jerman, +420 774 600 962.