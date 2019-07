Navštívit ho můžete ještě v následujících dvou týdnech, až do neděle 28. července. Běžný provoz bude obnoven v září.

Otevírací doba bazénu pro veřejnost v červenci je v pondělí až pátek od 13 do 21 hodin, v sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 13 do 20 hodin.

(jv)