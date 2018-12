Roudnicko - Farní charita Roudnice nad Labem hledá koledníky a dobrovolníky na tradiční Tříkrálovou sbírku, která proběhne od čtvrtka 3. do neděle 13. ledna v Roudnici nad Labem, Budyni n.Ohří, Mšených Lázních a přilehlých obcích Podřipska.

Koledníci, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Akce bude sice probíhat několik dnů, ale není nutné koledovat celou dobu a koledníci si mohou vybrat, zda se zapojí do všech dnů sbírky nebo si vyberou jenom určité dny. Zájemci si mohou přihlášky stáhnout na internetových stránkách www.charitaroudnice.cz a vyplněné je do 31. prosince zaslat ne e-mail: charita@charitaroudnice.cz nebo přinést osobně do sídla FCH v Riegrově 652 v Roudnici nad Labem.