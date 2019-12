Pomoci dětem z litoměřického Klokánku se rozhodli bojovníci z oddílu Krav Maga Roudnice nad Labem. V první polovině prosince uspořádali benefiční seminář, na který pozvali širokou veřejnost. Litoměřický deník byl mediálním partnerem této dobročinné akce. Organizátorům se pro Klokánek podařilo vybrat 17 235 korun.

Seminář pod vedením instruktorů Michala Doležala a Miroslava Fialy se konal v budově Gymnázia Roudnice nad Labem.

„Nápad vznikl velmi spontánně. Vánoce jsou obdobím, kdy by si lidé měli pomáhat, a pomoci jsme chtěli i my. Letos jsme se rozhodli, že pomůžeme dětem z litoměřického Klokánku,“ vysvětlil Doležal. Benefiční akci pořádal roudnický oddíl také v loňském roce, a to pro postiženého šestiletého Kamila. „Kamila jsme našli přes nadaci Život dětem, je také z Roudnice,“ doplnil Doležal.

Spolupráce roudnického oddílu a litoměřického Klokánku vznikla zprostředkovaně přes jednu „tetu“, která s dětmi pracuje a která vzájemné setkání iniciovala.

„Litoměřický Klokánek se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí. Mnoho vybavení už dosluhuje a nám chybí prostředky na nákup nového. Zájem oddílu nás potěšil, protože opravdu potřebujeme každou pomoc. Moc jim za to děkujeme,“ vzkázala sociální pracovnice litoměřického Klokánku Sylva Beránková, která se s kolegyní a několika staršími dětmi semináře sama zúčastnila.

Jak se chovat v krizi

Na účastníky semináře čekaly základy první pomoci pod vedením posádky Hasičského záchranného sboru Roudnice nad Labem a SDH Polepy. Jak se správně chovat při požáru, poradil velitel skupiny hasičů.

Pořadatelé akce mysleli i na děti. Na ty čeká preventivní školení pod vedením strážníků a policistů. „Na semináři děti pomocí hry naučíme, jak se chovat při dopravní nehodě, a ukážeme jim i vybavení městské policie a záchranářů,“ řekl roudnický strážník Miroslav Fiala.

Seminář byl určen pro děti i dospělé, přičemž vstupné bylo dobrovolné. Celý výtěžek z akce putoval Klokánku. „Loni se podařilo vybrat 39 360 korun, jež byly poslány na účet nadace Život dětem, která se postarala o to, aby byl malému Kamilovi zaplacen potřebný rehabilitační pobyt. Kamil od nás dostal 30 000 tisíc korun, zbytek peněz putoval samotné nadaci,“ připomněl trenér.