Po dokončení prvního sběru dat Na Čihadlech se měřící vůz přesunul na pozemek 1. ZŠ Karla Jeřábka, odkud bude příští pondělí, 18. února, pokračovat do sídliště ke 3. ZŠ v ulici Školní. Cílem je vyhodnocení aktuální situace na území města a srovnání se stanicemi v okolí. Vedení Roudnice také zvažuje, zda by bylo přínosem zřízení místního trvalého stanoviště.

Pořízení a následný provoz vlastního stálého zařízení by však město, i přes možnost čerpání dotací, stálo stovky tisíc až miliony korun. Zřízení stanice by tak zvažovalo jen pokud by se výsledky zásadně lišily od hodnot naměřených například ve Štětí, Litoměřicích či Kralupech, kde již tato zařízení ČHMÚ provozuje.

(jv)